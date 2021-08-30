台1線替代道路第1期工程款 竹縣府擬爭取年底前爭取到

台68武陵匝道北端「斷頭」超過20年，現在就等新竹縣府的台1線替代道路過關，年底獲得補助動工往北延伸，改善大新竹南北向交通。（記者黃美珠攝）

2021/08/30 13:44

〔記者黃美珠／竹縣報導〕長期只聞樓梯響卻不見人下來的省道台1線替代道路，新竹縣政府工務處最近在完成地方說明會匯聚最新民意和共識後，現在只要縣府環保局核備已補正的環評計畫，可望9月就能向中央爭取第1期計畫工程款至少18億元，讓斷頭約20多年的台68線武陵匝道北口越過頭前溪延伸到竹北中正西路，跨出台1線替代道路新闢的第1步，搶在年底前爭取到這段全長約1.754公里的計畫路線闢建費用，使之在未來4年內現形。

縣府工務處處長林鶴斯說，台1線替代道路主線規劃北起明新科大南側、台1線處分出後，以高架方式往南分別跨越鳳山溪、頭前溪，到新竹市銜接起斷頭已久的台68線武陵高架匝道北端。這條主線道路總長4.4公里，考量規模和經費龐大，將分2期工程推動。

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另外第3期工程則在明新科大南側改往北分流出東、西支線，東支線出口將在湖口榮光路，便利新竹工業區上下班車流南北向的交通。西支線出口則在新豐鄉的德昌街，可以快速銜接上西濱快速公路，2條支線總長度約公里。

前述3期工程施工路段總長約7.3公里，縣府工務處預估用地取得加上施工費用至少需要65億元。其中第1期工程起點從武陵匝道北端到竹北市中正西路路段，長度1.754公里，花費就至少需要18億元。

至於第2期工程則從前述1期中正西路的終點持續往施作，來到明新科大南側的台1線，全長約2.68公里。

林鶴斯說，目前就等環保局核備該處補正過的環評計畫，他們就將以該案屬於生活圈重要道路的名義向中央爭取經費動工。他們評估這條替代道路完工後，可望取代目前省道台1線4成的南北向車流流量，讓整體大新竹更能「動」得順暢。

台68武陵匝道北端「斷頭」超過20年，現在就等新竹縣府的台1線替代道路過關，年底獲得補助動工往北延伸，改善大新竹南北向交通。（記者黃美珠攝）

台68武陵匝道北端「斷頭」超過20年，現在就等新竹縣府的台1線替代道路過關，年底獲得補助動工往北延伸，改善大新竹南北向交通。（記者黃美珠攝）

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