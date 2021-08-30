紙風車劇團全台巡演首場獻台中，今中午12：00免費線上索票。（圖：紙風車提供）

2021/08/30 10:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨緩，疫情警戒降二級，台中市文化局「藝」起振興，力邀兒童劇天團「紙風車劇團」到台中推出劇團疫後首場公開演出，將在9月4日下午2點30分和晚上7點，在台中市中山堂演出兩場「三國奇遇記」，免費開放民眾觀賞，但文化局指出，受限防疫規定，觀眾席採梅花座，兩場共1335張票，數量有限，訂中午12點起線上索票，每人可索票3張；民眾可上文化局官網或臉書粉專「台中文化小尖兵」索票，喜歡兒童劇的觀眾記得中午開搶。

文化局長陳佳君指出，為了振興國內藝文產業，文化局8月起將陸續推出兒童藝術節、逍遙音樂町，未來還有街頭藝人和台中爵士音樂節等活動，讓市民重回豐富的藝文生活；9月4日更特別邀請紙風車劇團到台中盛大公演。

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陳佳君指出，紙風車劇團的實體演出，文化局落實高規格防疫工作，除觀眾席採梅花座方式外，而因應演出者在表演時需脫下口罩，也全面提供演職人員進行武漢肺炎快篩；觀眾觀賞時也須全程佩戴口罩，落實實聯制等規範，一起安心享受優質的藝文活動。

文化局指出，「三國奇遇記」取材中國傳統文學作品「三國演義」，融入現代的人物角色和時空交替的創意，帶領大小朋友穿越時光隧道回到公元二世紀，重現歷史上著名的「黃巾之亂」，顛覆小朋友在書本上對三國歷史故事與人物的刻版印象，在看戲的過程中，輕鬆理解背後的歷史故事。

文化局進一步指出，8月30日中午12時開放線上免費索票，每人限量3張，索完為止；民眾成功索票後，將收到email信件通知，演出當天請憑email信件於開演前1小時，在中山堂取票處實聯制登記取票；更多索票和演出訊息，請上文化局官網或臉書粉專「臺中文化小尖兵」臉書粉專「臺中文化小尖兵」查詢。

紙風車劇團全台巡演首場獻台中，今中午12：00免費線上索票。（圖：紙風車提供）

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