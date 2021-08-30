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    高雄輕軌9/1迎開學 繪製8千份動線文宣送家長

    高市正興國小家長接接送動線圖。（記者王榮祥翻攝）

    高市正興國小家長接接送動線圖。（記者王榮祥翻攝）

    2021/08/30 10:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕因應開學在即，高雄輕軌團隊主動拜訪美術館路、大順路沿線各校，依照各校家長接送需求，研擬繪製接送動線文宣並印製8千份，透過校方通知家長，並將於開學後一周內密集檢視、滾動調整。

    高市捷運局說明，因應暑假結束、各校開學在即，輕軌團隊率續於8月11、19、20日，會同交通、警察局交通大隊及施工團隊，拜訪輕軌美術館路及大順路段沿線學校，包括中華藝校、龍華國小、龍華國中、新上國小及正興國小等，依據各校家長接送需求，研擬繪製家長接送動線文宣，讓校方發送通知家長因應。

    捷運局指出，相關宣導措施也會在開學一週內，每日召開檢討會議，針對開學後車流狀況滾動式檢討各項因應策略，以紓解開學後人、車流增加及壅塞情形。

    捷運局表示，輕軌美術館路及大順路段工程持續推動中，目前已完成美術館路（美術東二路至美術東四路、中華路至裕誠路），大順路段（龍勝路至博愛路、自由路至河堤路、日全街至士良街、大昌消防隊至建興路）圍籬架設作業，持續進行下方箱涵改建。

    捷運局共提供8200份文宣及醫療級口罩宣導品，於開學前先行送達校方轉知家長，依循車種分區及行車動線勿爭道，並鼓勵學生提早下車步行，宣導人、車分流、行車有序安全無虞。

    高市新上國小接送動線圖。（記者王榮祥翻攝）

    高市新上國小接送動線圖。（記者王榮祥翻攝）

    高市龍華國小接送圖。（記者王榮祥翻攝）

    高市龍華國小接送圖。（記者王榮祥翻攝）

    高市龍華國中接送圖。（記者王榮祥攝）

    高市龍華國中接送圖。（記者王榮祥攝）

    高市中華藝校接送圖。（記者王榮祥翻攝）

    高市中華藝校接送圖。（記者王榮祥翻攝）

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