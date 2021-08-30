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    澎湖二崁海膽1顆500元天價！ 遊客怒：只詢價就「被敲竹槓」

    二崁商家販售馬糞海膽，一顆要價五百元引發遊客不快。（記者劉禹慶攝）

    二崁商家販售馬糞海膽，一顆要價五百元引發遊客不快。（記者劉禹慶攝）

    2021/08/30 10:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣武漢肺炎〈COVID-19、新冠狀病毒病〉疫情趨緩以來，澎湖逐漸出現遊客，但卻傳出觀光區二崁古厝商家，販售馬糞海膽1粒叫價500元，並未經遊客同意就敲開收費。業者表示是公定價格，但主管單位將介入調查，以維觀光形象。

    根據了解，來自台中的韓小姐，昨日前往澎湖二崁古厝遊玩，沿途商家並未全部營業，只有中間有一家店家販賣馬糞海膽，因此趨前向店家詢價。沒想到店家 當場就將那顆海膽敲一個洞，並向韓小姐報價500元，由於韓小姐不願破壞遊興，也只能照單全買，事後韓小姐友人認為被敲竹槓，在澎湖各社群網站張貼，引發各界譁然。

    遭到指控的二崁店家表示，二崁往年約有3-4家賣海膽，公定價格分為大中小，大顆500元、中顆400元、小顆350元，並未哄抬價格，同時都以特殊技術養殖活體，讓海膽生殖腺不會過瘦；至於消費者認為太貴，若當場反映還會多送1顆。根據農漁局規定，澎湖馬糞海膽每年7-9月開放採捕，8月31日為最後一天合法販售日，今年雖數量銳減，但市場價格1顆約50-100元。

    針對遊客反映，澎管處表示，若涉及消費者權益糾紛，可依消費者保護法第43條向澎湖縣政府消保官申訴處理。也呼籲澎湖旅遊業各界做好各項旅遊接待服務，銷售商品應明碼標價；遊客購買商品宜事先訪價，避免消費糾紛產生。澎湖縣政府農漁局已經會同建設處工商科介入，了解店家是否有哄抬物價的行為。

    遭遊客指出天價賣馬糞海膽的店家，喊冤是當地的公定價格。（記者劉禹慶攝）

    遭遊客指出天價賣馬糞海膽的店家，喊冤是當地的公定價格。（記者劉禹慶攝）

    今年馬糞海膽數量銳減，但市場價格約在50-100元一顆。（記者劉禹慶攝）

    今年馬糞海膽數量銳減，但市場價格約在50-100元一顆。（記者劉禹慶攝）

    馬糞海膽就是食用其生殖腺，雖然有禁捕期但近年來仍快速減少。（記者劉禹慶攝）

    馬糞海膽就是食用其生殖腺，雖然有禁捕期但近年來仍快速減少。（記者劉禹慶攝）

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