遊客回來了！永安漁港亮紅燈 大溪老街、石門水庫湧上萬人

桃園市長鄭文燦中午前往永安漁港魚貨直銷中心視察。（資料照，本報合成）

2021/08/29 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨緩，又適逢暑假結束前最後一個週休假日，加上天氣放睛，桃園市知名景點湧現人潮，堪稱近半年最熱鬧的週休假日，在市府觀光旅遊局參考中華電信公司大數據統計的景點人流統計中，大溪老街、石門水庫風景區這2天單日各湧現上萬人潮，2天總攬客逾2萬5000人，重返市轄人氣景點的1、2名

另外，在景點人潮警示燈號中，今日單日遊客人數高達7151人的永安漁港（昨天4727人 ），適逢桃園市長鄭文燦近午前往永安漁港魚貨直銷中心視察，結果他前腳才走，午後的中午12點30分至下午3點30分轉黃燈（人流最高值40％至50％）、3點30分過後更轉為紅燈（人流最高值50％以上），讓永安漁港直銷中心攤商個個忙得不可開交，陪同視察的新屋區長姜義坤、中壢區漁會理事長葉國傑、總幹事黃德汶、立委黃世杰、市議員陳睿生等人異口同聲感謝「鄭市長把人客帶進來」；楊梅警分局調派警方在路口啟動人潮管制，勸導用路人暫時不要進入永安漁港，其他景點都是人流安全值的綠燈。

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鄭文燦視察表示，永安漁港為全台唯一客家漁港，也是桃園熱門的觀光景點，除落實簡訊實聯制、佩戴口罩及保持安全距離，直銷中心更採取人流減半措施，從原本容納1200人降為600人，並在維持防疫安全的前提下，熟食區有條件開放餐飲內用，同住親友可共桌、共餐，但仍需保持適當距離，避免過度壅擠；他提到，桃園疫情正邁向清零，整體疫苗接種涵蓋率也不斷提高，逐步恢復防疫健康生活，在兼顧防疫的同時也能確保經濟發展。

桃園市境其他出遊較夯景點的這2天人流累計統計，竹圍漁港1萬6165人、慈湖1萬5962人、虎頭山風景特定區1萬4465人、觀音蓮花園休閒農業區1萬3107人、新屋綠色走廊1萬315人、角板山8921人、拉拉山7315人。

永安漁港午後的景點人流警戒一度出現紅燈，直銷中心開放內用的餐廳家家生意興隆。（記者李容萍攝）

永安漁港午後的景點人流警戒一度出現紅燈，直銷中心湧入採買人潮。（記者李容萍攝）

鄭文燦（中）視察永安漁港防疫分流情形，喜歡料理的他小試身手，料理蚵仔煎等小吃。（記者李容萍攝）

大溪老街這2天週休假日遊客總人數超過2萬5000人，是近半年最熱鬧的週休假日。（記者李容萍攝）

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