週三起午後雷陣雨加劇！一張圖看未來7天天氣、降雨熱區

粉專指出，週三（9/1）後，太平洋高壓稍東退，午後天氣較不穩定，環境風轉較微弱的南至東南風，午後雷陣雨區域擴大、雨勢加劇，各山區、近山區平地易有午後雷雨，山區、中南部地區更是有局部大雨發生的機率。（擷取自報天氣 - 中央氣象局）

2021/08/29 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」今日分享未來一週天氣，表示現在漸入秋季，依舊受太平洋高壓勢力影響，未來一週炎熱晴朗，但週三（9/1）起，午後雷陣雨範圍增廣，雨勢加劇，各地山區、近山區平地都容易出現午後雷陣雨，中南部地區更有局部大雨機率，提醒民眾注意。

「報天氣 - 中央氣象局」今日在粉專貼文，表示週一（30日）、週二起，太平洋高壓西伸，整體天氣較穩定，環境風場盛行偏東風，未來7日仍是晴朗炎熱，降雨以午後雷陣雨為主，而午後雷雨範圍以各地山區、近山區平地、中南部平地為主。其中迎風面東南部偶有雨，兩天中以週一水氣最多，有較大雨勢。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，週三（9/1）後，太平洋高壓稍東退，午後天氣較不穩定，環境風轉較微弱的南至東南風，午後雷陣雨區域擴大、雨勢加劇，各山區、近山區平地易有午後雷雨，山區、中南部地區更是有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，午後雷雨易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，提醒大家留意午後天氣變化、攜帶雨具，並慎防短時強降雨、瞬間大量雨勢、雷擊、強陣風等危害風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法