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    第二波桃園好市券抽籤 明起開放登記、下月13日揭曉

    第二波桃園好市券適用範圍，除了原有的夜市、市場，擴大納入休閒農場及觀光工廠。圖為位在桃園市蘆竹區的金格觀光工廠。（記者魏瑾筠攝）

    第二波桃園好市券適用範圍，除了原有的夜市、市場，擴大納入休閒農場及觀光工廠。圖為位在桃園市蘆竹區的金格觀光工廠。（記者魏瑾筠攝）

    2021/08/29 20:33

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為振興夜市、市場商機，桃園市政府推出第一波「桃園好市券」受到熱烈迴響，桃園市府對此乘勝追擊，將推出第二波桃園好市券，並加碼發行8萬份，提醒持有桃園市民卡的民眾，明天上午10點起至9月12日可依身分證末碼，至「2021桃園好事券」官網登記抽籤，預計9月13日公布電腦抽籤的幸運得主。

    為振興夜市、零售、旅遊等服務產業，桃園市於8月上旬推出第一波桃園好市券，1份有2張100元，共發行2萬5000份，可在桃園市4大觀光夜市與15處公有市場使用，據統計，領券率已逾67%，未領券的民眾至9月12日前可至鄰近的7-11 ibon領券。

    桃園市政府經濟發展局表示，第二波桃園好市券再加碼發行8萬份，一樣採用市民卡登記抽籤制，但擴大適用於16家觀光工廠及約50家休閒農場，不僅民生消費，育樂生活也兼顧。

    桃園市經發局提醒，持有市民卡或認同卡，且身分證末碼為單數的民眾，可於明天上午10點起於官網登記抽籤。桃園市經發局指出，這次活動方式與上波活動相同，採身分證單雙號分流登錄，身分證末碼單數的登記時間為週一、三、五；身分證末碼雙號則為週二、四、六，至於週日則是單、雙號都可以登記。

    需要注意的是，第一波桃園好市券發行2萬5000份，但吸引約7萬5000人登記抽籤，桃園市經發局說，有參與上一波好市券活動登記的民眾，無需再次登錄，即可參與加碼抽籤，並統一於9月13日公布抽籤結果，取券時間則為9月17日晚上6點至10月16日止。

    桃園市長鄭文燦則預告，第三波桃園好市券會對接中央發行的振興券，200元振興券加碼換成4張100元好市券，金額加倍、面額縮小，更加方便好用；同時也會與悠遊卡、一卡通及第一銀行市民卡合作，舉辦桃園消費5000元變6000元的抽獎活動，以加倍、加大的政策，加強振興力道，帶動桃園產業復甦。

    住在桃園市蘆竹區南崁一帶的李姓一家4口表示，上次不知道可以登記抽好市券，這次一定會把握時間登記，希望全家都可以幸運中籤，再一起去夜市逛逛；黃姓市民也說，200元雖然不多，但去市場買東西也不錯，尤其現在菜價貴，200元不無小補。

    第二波桃園好市券明天起至9月12日開放登記抽籤，持有桃園市民卡的市民先行上網確認抽籤時間。（記者魏瑾筠攝）

    第二波桃園好市券明天起至9月12日開放登記抽籤，持有桃園市民卡的市民先行上網確認抽籤時間。（記者魏瑾筠攝）

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