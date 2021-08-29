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    不只台北三創！ 光華商場也有確診足跡 明後天將停業清消

    光華商場晚間發文公告30日、31日將閉店進行館內消毒。圖為光華商場外觀。（資料照）

    光華商場晚間發文公告30日、31日將閉店進行館內消毒。圖為光華商場外觀。（資料照）

    2021/08/29 20:50

    〔即時新聞／綜合報導〕國內本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今（29日）新增13例，2例在台北市，其中案16087確診前14天到訪過多個地點，足跡遍佈6縣市。繼涵蓋在該個案足跡的三創生活園區突宣布明天（30日）休館一天全面清消後，稍早光華商場也公告30日、31日將閉店進行館內消毒。

    光華商場今晚6點26分在官方臉書發文公告「整年度公休日」，附圖寫著「館休公告8月30日、31日，配合防疫政策，進行館內消毒，造成您的不便敬請見諒。本日全館公休，請擇期前往喔！」

    北市衛生局證實，案16087曾到訪過三創生活園區，三創今下午也突然宣布調整營業時間，今提早到晚間6點閉店，30日休館一天，自主提早停業，進行完善消毒措施；北市衛生局今晚也證實，案16087也曾到過鄰近三創的光華商場，已請店家進行自主健康監測。

    今天新增的13例本土，2例在台北，其中案16087雖然曾在美國接種過2劑BNT疫苗，且7月底入境台灣時PCR為陰性，但8月28日要回美國前PCR卻是陽性；疫調後確認，個案確診前14天除到過台北市餐飲店、公共場所，還到過花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市等5個外縣市。北市已通知北市業者進行清潔消毒，請工作人員自我健康監測。

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