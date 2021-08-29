就你一條線！中國疫苗接種率曝光 陳志金：「奇怪現象」誰知詳情

陳志金到「Our World in Data」網站去看，赫然發現有「一個國家」的接種率，是「完美」的一直線上升。（擷取自陳志金臉書）

2021/08/29 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，全球各國卯足全力讓全民施打疫苗。醫師陳志金今日在臉書PO文，發現根據國外網站數據，綜觀所有國家，只有一個國家疫苗接種率折線圖是「完美的一直線上升」，讓陳志金忍不住問「有誰知道詳情，可以補充一下嗎？」

陳志金今日在臉書PO文表示，他在《紐約時報》的各國疫苗接種比率中，看到中國的資訊，人口計次比是144，完全接種的比率是64%，他原本想，這個是很不錯的數據，想說人口14億的國家，要花多少時間達成這樣的接種率？結果，到「Our World in Data」網站去看，赫然發現有「一個國家」的接種率，是「完美」的一直線上升。

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陳志金表示，「真的非常非常的直！斜率還很陡峭！那就是中國！為什麼是完全沒有波動的一直線呢？因為他只有提供「三個點」的數據：6/10 的15.46%、8/12 的53.85%、8/26 的61.59%」。

陳志金說，兩個半月，中國就讓46%的人口（6.4億人）打了第二劑，讓他很好奇，中國第一劑也是在這麼短的時間內，整齊劃一打完的嗎？所以現在打了20億劑，還可以援助世界上不少國家，「，可以補充一下嗎？」

陳志金最後表示，這也是代表中國，沒有缺乏疫苗的問題、注射的進度完全掌握、一個口令一個動作，人民沒有拒打，也沒有猶豫的問題。

貼文下方，網友紛紛表示「果然是個很做自己的國家」、「這樣的線型 提供頭尾兩點就可以」、「神速的疫苗產能！」、「具有中國特色的社會主義直線」、「看youtube 頻道，中國人民自己拍攝的，是政府人員到家中強拉人民注射疫苗。就算生病也是強拉著打」、「黨要你來打，誰敢不打？給什麼打什麼，誰敢支支歪歪？」、「呵呵，動物園的預防針施打也是幾乎100％呀」、「這數據是工讀生直接用尺畫的啊」。

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