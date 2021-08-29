哺乳媽打COVID-19疫苗 研究：母乳抗體增100倍 嬰兒也可獲免疫力

新研究顯示，哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗後，母乳中將生成抗體，有助於保護嬰兒免受病毒侵害。示意圖。（路透資料照）

2021/08/29 20:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕目前對哺乳中的婦女接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險。美國一項新研究表明，哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗後，母乳中的抗體將增加100倍，且有助於保護嬰兒免受武肺病毒的侵害。

據《科學日報》（science daily）26日報導，美國佛羅里達州大學研究團隊從去年12月至今年3月期間，對21名沒有感染過COVID-19病毒的哺乳中婦女進行了實驗。她們作為醫療從業者，注射了mRNA系列的輝瑞和莫德納疫苗，研究人員在她們接種疫苗前和完成兩次接種後，前後3次提取母乳並進行了分析。

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研究結果顯示，母親接種一次疫苗後，血液和母乳中都檢測出了抗體。這項研究的共同作者、佛羅里達大學教授拉金（Joseph Larkin）表示，接種疫苗會增加母乳中的抗體，這意味著接種疫苗的母親能夠將免疫力傳遞給嬰兒。

研究人員發現，在打完第二劑後的7~10天期間，母乳中檢出的抗體最多，與沒有接種疫苗時相比，抗體增加了100倍。

由於該研究的實驗對象僅有21人，且只針對輝瑞、莫德納疫苗接種者進行，因此存在一定侷限性，但該研究結果依然表明母親接種COVID-19疫苗不僅對母親有幫助，對嬰兒也有幫助。

剛出生的嬰兒免疫系統尚不成熟，也沒有力氣對抗傳染病。雖然目前對新生嬰兒接種結核病、B肝、腦膜炎等疫苗，但也有不少疫苗會因為新生兒的年齡太小而無法接種。據研究團隊解釋稱，在嬰兒免疫力脆弱的這段時間裡，母乳起到了提供「被動免疫」的作用。

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