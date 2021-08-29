為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    哺乳媽打COVID-19疫苗 研究：母乳抗體增100倍 嬰兒也可獲免疫力

    新研究顯示，哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗後，母乳中將生成抗體，有助於保護嬰兒免受病毒侵害。示意圖。（路透資料照）

    新研究顯示，哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗後，母乳中將生成抗體，有助於保護嬰兒免受病毒侵害。示意圖。（路透資料照）

    2021/08/29 20:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕目前對哺乳中的婦女接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險。美國一項新研究表明，哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗後，母乳中的抗體將增加100倍，且有助於保護嬰兒免受武肺病毒的侵害。

    《科學日報》（science daily）26日報導，美國佛羅里達州大學研究團隊從去年12月至今年3月期間，對21名沒有感染過COVID-19病毒的哺乳中婦女進行了實驗。她們作為醫療從業者，注射了mRNA系列的輝瑞和莫德納疫苗，研究人員在她們接種疫苗前和完成兩次接種後，前後3次提取母乳並進行了分析。

    研究結果顯示，母親接種一次疫苗後，血液和母乳中都檢測出了抗體。這項研究的共同作者、佛羅里達大學教授拉金（Joseph Larkin）表示，接種疫苗會增加母乳中的抗體，這意味著接種疫苗的母親能夠將免疫力傳遞給嬰兒。

    研究人員發現，在打完第二劑後的7~10天期間，母乳中檢出的抗體最多，與沒有接種疫苗時相比，抗體增加了100倍。

    由於該研究的實驗對象僅有21人，且只針對輝瑞、莫德納疫苗接種者進行，因此存在一定侷限性，但該研究結果依然表明母親接種COVID-19疫苗不僅對母親有幫助，對嬰兒也有幫助。

    剛出生的嬰兒免疫系統尚不成熟，也沒有力氣對抗傳染病。雖然目前對新生嬰兒接種結核病、B肝、腦膜炎等疫苗，但也有不少疫苗會因為新生兒的年齡太小而無法接種。據研究團隊解釋稱，在嬰兒免疫力脆弱的這段時間裡，母乳起到了提供「被動免疫」的作用。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》美研究：打輝瑞和莫德納疫苗 免疫力或可維持較久
    2021/06/28 22:37

    武漢肺炎》美研究：打輝瑞和莫德納疫苗 免疫力或可維持較久
    謠言終結站》新加坡建議接種後停止哺乳數日？ 查核中心：過時錯誤訊息
    2021/06/26 12:51

    謠言終結站》新加坡建議接種後停止哺乳數日？ 查核中心：過時錯誤訊息

    全台唯一波灣富裕債
    謠言終結站》接種過武肺疫苗不能捐血？ 查核中心：錯誤訊息
    2021/05/22 20:11

    謠言終結站》接種過武肺疫苗不能捐血？ 查核中心：錯誤訊息
    扯！施打武肺疫苗 美42人誤注射抗體療法
    2021/01/01 14:44

    扯！施打武肺疫苗 美42人誤注射抗體療法

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    英國研發抗體療法 將為接種者提供「即時免疫力」
    2020/12/27 10:17

    英國研發抗體療法 將為接種者提供「即時免疫力」
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播