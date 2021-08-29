好市多買鍵盤拆開包裝讓他大傻眼 網友看到卻直呼「超幸運」！

一名網友到Costco購買鍵盤，沒想到卻買到韓文版的。（圖翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

2021/08/29 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前到美商好市多（Costco）購買鍵盤，沒想到拆開包裝後竟發現鍵盤上竟然都是看不懂的韓文子母音，讓他相當傻眼。該網友事後將這件事分享到臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，沒想到網友看完直呼「好羨慕」，指韓文鍵盤在台灣很難買到，還有人希望原PO能轉賣出來。

一名網友28日晚間在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在Costco買了鍵盤，雖然包裝上有貼「繁體中文」的標籤，但打開後竟然是韓文版鍵盤，讓原PO傻眼。貼文一出，隨即引發網友熱議，「韓文鍵盤在台灣超難買！」、「你賺到了」、「打算出售嗎」、「這稀有度可以加價轉賣了」。

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後續原PO想知道是否整批貨都出錯，今天（29日）又買了同一品牌、款型的鍵盤，但這次買回來的就是正常的繁體中文鍵盤，「今天帶著開獎的心情，再到好市多買同款鍵盤，因為我想知道，是整批都是韓文版，還是只是一個投錯胎的個案。結果答案揭曉，就像網友說的，我像是抽中鬼牌的概念，買到這個原本要送到韓國，卻被裝錯，送來台灣。」

原PO也表示，想不到一個韓文鍵盤，竟然有那麼大的迴響，韓文版的自己沒有要退貨，已經要送給會韓文的親戚，「所以請網友不要再私訊我了，謝謝大家。」

事後原PO再去入手同一品牌和款型的鍵盤，結果這次買回來的是正常的繁體中文版鍵盤。（圖翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

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