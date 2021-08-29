眷村生活成創作展品 「建業百貨公司」開展

左營建業新村「以住代護」村民，以「建業百貨公司」為發想，自發性籌辦眷村地方特展，即日起在左營新光三越百貨11樓展出。（高市文化局提供）

2021/08/29 19:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄左營建業新村「以住代護」村民，以「建業百貨公司」為發想，自發性籌辦眷村地方特展，各自把居住在眷村的生活經驗與感受，轉化成一件件的創作展品，搬進百貨公司展場空間，即日起至9月5日在左營新光三越百貨11樓展出。

文化局長王文翠表示，高雄擁有全國保存面積最大且包含陸海空三軍眷村，自2013年起推出「以住代護」政策，透過公私協力一同守護、活化眷村，此次展出正是歷年來的成果展現，新的眷村住民用創作自主籌劃特展活動，展現他們對眷村生活的熱情。

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文化局表示，以住代護8年來已媒合175戶進駐左營建業新村、鳳山黃埔新村及岡山樂群村，住戶包括藝術家、音樂家、文創家、建築師、結構技師、資訊業、烘焙師、民宿業者、退役軍官、眷村第二、三代等，他們克服生活中老房子的不便，將對眷村的眷戀轉化成藝術創作，讓以住代護的成果在百貨商場中一展風華。

建業新村村民百貨特展創意大爆發，展場以四大主題分別演繹精彩眷村，包括一、草地上的建業聊天室：策展團隊定時與觀展民眾坐草地，聊眷村、聊生活、聊文資；二、聯合眷募×話花磚：策展團隊向村民及全台文化人募集到114幅畫作，藉集體創作形式，詮釋眷村生活、眷村文化與文化資產的三角關係。

三、建業百貨公司：以住代護村民群策群力，佈置快閃專櫃，將村子裡的眾多品牌與創作，以趣味的方式展示；四、建業中山堂：播放以住代護的修屋紀錄片及台灣在地精選影片，復刻早年左營人到中山堂看電影的生活娛樂情境，影片內容也讓民眾更加認識這塊土地的人與事。

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