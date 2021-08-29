嘆高端疫苗「副作用」真不少！ 馮光遠列4症狀酸爆這些人

馮光遠日前也接種高端疫苗。（圖翻攝自馮光遠臉書）

2021/08/29 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕本月23日國產高端武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗開打，作家馮光遠也親身力挺自家產製的疫苗。今天（29日）馮光遠特別在臉書分享自己施打過後，這幾天發生的幾種特別的「副作用」，反諷唱衰國產疫苗的藍營人士。

馮光遠今天在臉書發文表示，自己打完高端疫苗後，足足休養了有4、5天的時間，「這段時間，感受到不少副作用，不禁覺得，那些扯高端疫苗後腿的紅藍白人士，他們也許是對的，高端的副作用還真的不少，現在就把這幾天，經歷過比較特別的副作用整理出來。」

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馮光遠總共列出4個自己感受到的特別「副作用」，其一是「對某些刺激無感」，「例如，有藍營朋友問我，國民黨主席競爭這麼激烈，我看法如何。我說，我完全無感。他說，真的？我說，真的，也許因為我剛打完高端。不料他悄悄跟我說，他並沒有打高端，可是他也感到無感。」

第二是「整日充滿飽足感」，指出近日很多人反應打完高端肚子會餓，但馮光遠自己卻沒有胃口，連「吃一碗滷肉飯」都不想；馮光遠還不忘酸前副總統吳敦義氣前高雄市長韓國瑜選舉時脫口說出「連一碗滷肉飯都沒有」的事情，「這與韓國瑜說的『連一碗滷肉飯都沒有』乃兩回事，吳敦義你不要太激動！」

第三是「自覺喪失羞恥心」，「休養的這幾天，只要想到用度之事，腦子裡就不斷出現收銀機叮噹聲，此時，眼前竟然會出現我擔任獨立董事的幻影。穿得人模人樣，跟趙少康、陳文茜這些人出現在不同董事會上，大家都沒有財務背景，可是近千萬的報酬入袋時，都笑得很開心。」

最後則是「彷彿打了營養針」，馮光遠稱，自己聽身邊幾位也打高端的朋友反應打完疫苗後出現發燒、頭暈等症狀，但自己卻毫無感覺，「只覺精神反而好，於是懷疑，難道我打的是營養針？一有了這懷疑，就馬上想到楊志良，他在推測自己施打的是安慰劑之後，自作主張又跑去接種AZ疫苗。也許，我應該學楊志良，也去偷打一針AZ什麼的。」

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