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    餐飲內用雙北不同調？ 侯友宜：大原則相同、難免有差異性

    新北市未跟進台北市放寬餐飲內用項目，新北市長侯友宜表示，基本的大原則下會有相同的做法，但過程中難免會有一時的差異性，會互相尊重。（圖由新北市政府提供）

    新北市未跟進台北市放寬餐飲內用項目，新北市長侯友宜表示，基本的大原則下會有相同的做法，但過程中難免會有一時的差異性，會互相尊重。（圖由新北市政府提供）

    2021/08/29 16:53

    〔記者林欣漢／新北報導〕台北市日前放寬餐飲內用，火鍋、燒烤、自助餐不強制專人操作，但新北市未跟進，新北市長侯友宜今天受訪時表示，基本的大原則下會有相同的做法，但過程中難免會有一時的差異性，會互相尊重。

    台北市27日放寬北市餐飲業防疫指引修正，包括放寬火鍋與燒烤不強制由專人操作、放寬自助餐不強制由專人夾菜，但同住家人同桌者仍須保持1.5公尺間距或隔板。

    媒體今天在新北市疫情說明會上詢問侯友宜，先前說雙北的相關指引會同步宣布，這次餐飲內用卻不同步的原因，以及未來的開放政策是否都會各自宣布。

    侯友宜表示，在疫情相對穩定的情況下，基本的大原則下會有相同的做法，但在執行過程中難免會有一時的差異性，新北會尊重彼此的差異性，做好滾動式檢討。

    侯友宜說，新北市有402萬人口，曾經是重災區，很多高傳播力的場所，要嚴格謹慎的面對，可以掌控落實防疫的部分，一定會盡量朝開放的方向走，努力讓市民早日回到新型態的生活環境。

    媒體問到，下週是否會有新的開放場所或措施，對此，侯友宜表示，這幾天雖然零確診，但今天又出現沒有傳播力的家庭群聚，市府每天都在觀察疫情的影響，做好滾動式檢討，目前疫情控制得還算穩定，會做好通盤考量，往好的方向該開放就會開放。

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