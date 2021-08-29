中小學週3開學拚放疫／用餐隔板 少數學校未到貨

學生用餐隔板搶手又缺貨，北市溪山實小上學期一停課就訂購，實小是三學期制，8月中開學時已備妥。（溪山實小校長施春明提供）

2021/08/29 05:30

學生須全天戴口罩 教部︰用餐若沒隔板 要拉開安全距離

〔記者林曉雲、蔡亞樺、周湘芸、羅欣貞、陳賢義／連線報導〕全國中小學將在週三（9月1日）開學，停課迄今近4個月，240萬名中小學生將重返校園，教育部為落實武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫工作，除規定全天戴口罩、用餐也需使用隔板，多數學校已備好隔板等防疫物資，但仍有學校用餐隔板尚未到貨；教育部表示，暫時未有隔板的學校，要安排好學生用餐時的安全距離。

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240萬學生 重返校園

教育部撥3億444萬餘元給各縣市購置防疫物資，全國中小學校長協會理事長張信務表示，酒精、備用口罩及快篩試劑等都充足，唯獨用餐隔板搶手又缺貨，多數縣市政府要學校自行購買，校長們各憑本事搶貨，價錢從原本的90元，漲一倍至180元，甚至有逾200元，少數學校訂了貨卻還未到貨。

防疫物資 獨隔板缺貨

台北市也約有10多所小學尚未買齊用餐隔板，教育局副局長陳素慧表示，預計開學日當天隔板會到貨，剛好週三國小中午放學，不需在校用餐，比較安心。

價錢翻漲 搶貨憑本事

家長會等民間團體也出資、出力搶隔板，新北市教育局長張明文表示，新北市核撥9500萬元，由學校自行採購隔板等防疫物資，民間團體捐贈的隔板已配發至學校。

嘉義市教育處長林立生表示，嘉義市家長協會理事長陳國慶7月集資採購2萬4500塊隔板，開學前送至各校；屏東縣教育處長江國樑表示，全縣207校的用餐隔板，全數完成購置。

台東縣分兩種方式處理，教育處長林政宏表示，偏遠學校因學生數不多，會依指揮中心規範，用餐時「拉開安全距離」，台東市區的大型學校則已備妥用餐隔板。

學生互動習慣也恐是防疫缺口，台北市華江高中老師張庭堃表示，部分學生習慣併桌吃飯，雖因疫情禁止，但用餐時間仍要加強巡堂留意。

天氣熱，要學生全天戴口罩也是大挑戰，不少學校想靠開冷氣撐過，已開學的北市溪山實小校長施春明說，學生都有戴好口罩，這週要在戶外保持安全距離下，讓學生脫口罩「自由一下」。

竹市府提醒學生要做好個人酒精消毒工作。 （資料照）

學生用餐的隔板搶手又缺貨，宜蘭縣爭取中央補助購買。（資料照）

中小學開學防疫注意事項

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