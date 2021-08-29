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    農曆七月外送箱疑遭放血符 民俗專家：就算壞降頭見光也失效

    有女性外送員在「外送員的奇聞怪事」臉書社團PO文貼照片，指大置物箱遭多名人士放一捆寫滿紅字的白毛巾的。（圖擷自「外送員的奇聞怪事」臉書）

    有女性外送員在「外送員的奇聞怪事」臉書社團PO文貼照片，指大置物箱遭多名人士放一捆寫滿紅字的白毛巾的。（圖擷自「外送員的奇聞怪事」臉書）

    2021/08/29 17:07

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕有女性外送員在外送員的臉書社團PO文，指其置物箱內被放一捆寫滿紅字的白毛巾，像血書又像咒語，農曆七月覺得好毛，有網友認為是放置者想衰運轉給別人，也有人認為是有人惡搞，民俗專家廖大乙看了照片後表示，紅字是簽字筆寫的，並非血符、下降頭，應是有人惡作劇，若真的不放心，建議拿到常去的大廟，可進廟求神明或在廟外請中元普度公幫忙，再把該毛巾放入金爐化掉，不要回頭直接離開。

    有位女性外送員在「外送員的奇聞怪事」臉書社團PO文，指她的大置物箱被放一捆類似白毛巾又像紙的東西，上面寫滿紅字，感覺像血書又像咒語，農曆七月被放這種東西，感覺好毛，想問該如何處理。

    網友回應熱烈，有一派支持是有人惡搞、惡作劇，沒什麼可怕；也有一派認為是不好的東西，想把衰運轉給別人，建議丟水溝放水流走，有建議直接丟垃圾圾桶，也有建議拿去宮廟焚燒掉，但有人則擔心七月神明不管事。另有一派則認為報警看監視器畫面，揪出惡搞者。

    民俗專家廖大乙看了該名外送員貼在臉書社團的照片，認為白毛巾上的紅字，是用紅色簽字筆寫上去的，惡作劇的可能性最大，有可能是該外送員接單得罪人，或是有人開她玩笑。

    廖大乙也說，有下降頭功力的人少之又少，且要學會施降法、當降頭師更要下絕子絕孫重誓、穿破衣破褲居陋室、除夕更要口袋空空，當今少有人能如此，何況若下的是壞的降頭，只要一見光就失效，因此即使是壞降頭，早就因見光而失效，因此請該外送員不用害怕。

    「如果真的心慌，想求心安就拿去常去的大廟化掉！」，廖大乙說，即使民俗有所謂農曆七月神明不辦事，對「好兄弟」到凡間行徑視而不見，但很多大廟仍有開門，可買份金紙，到常去的廟裡求神明幫忙，或在門口請中元普度公相助，再把金紙連同這捆寫紅字的毛巾焚化掉，燒完不回頭直接離開。

    民俗專家廖大乙說，放寫紅字的毛巾應是惡作劇，並非血符，即使真為壞的降頭，見光就失效。（記者陳鳳麗攝）

    民俗專家廖大乙說，放寫紅字的毛巾應是惡作劇，並非血符，即使真為壞的降頭，見光就失效。（記者陳鳳麗攝）

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