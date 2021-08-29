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    捷克捐贈3萬劑莫德納 17:49運抵台灣

    捷克捐贈我國的3萬劑莫德納疫苗，下午5點49分由土耳其航空載運抵達台灣。（記者姚介修攝）

    捷克捐贈我國的3萬劑莫德納疫苗，下午5點49分由土耳其航空載運抵達台灣。（記者姚介修攝）

    2021/08/29 18:39

    首次上稿 17:53
    更新時間 18:39

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕捷克捐贈我國的3萬劑莫德納疫苗，下午5點49分由土耳其航空載運抵達台灣，這次比較特別的是這3萬劑莫德納疫苗由機場外的永儲航空貨運集散站通關，不過，疫苗仍是在桃園機場機邊驗放。

    土航TK24班機是於29日下午5點49分飛抵桃園機場，並停靠2期航廈D2空橋，原本該批3萬劑莫德納疫苗應該於28日抵台，因貨機班期關係，延至今日傍晚送達。由於桃園機場今天起，所有入境航班都要全面消毒，所以今天土航班機卸貨時間因消毒延誤約10分鐘，使用的是航空專用消毒藥水。

    由於土航原本所有飛機貨物都是委由永儲航空貨運集散站通關，這次疫苗貨主沒有特別指定，所以仍是由機場外的永儲通關，貨物抵達桃園機場後，將會送上保稅卡車，由航警押運送往永儲航空貨運集散站通關。

    據了解，這次捐贈的疫苗，是捷克政府7月間召開內閣會議，會後衛生部長沃依泰赫宣布，將捐贈3萬劑給台灣。

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    土航TK24班機是於29日下午5點49分飛抵桃園機場，並停靠2期航廈D2空橋。（記者姚介修攝）

    土航TK24班機是於29日下午5點49分飛抵桃園機場，並停靠2期航廈D2空橋。（記者姚介修攝）

    今天第一天開始實施飛機消毒，所有進來班機都要消毒，使用的是IC-240航空器專用消毒藥水，噴灑完之後，要關閉10分鐘才可以下貨。（記者姚介修攝）

    今天第一天開始實施飛機消毒，所有進來班機都要消毒，使用的是IC-240航空器專用消毒藥水，噴灑完之後，要關閉10分鐘才可以下貨。（記者姚介修攝）

    到台灣了！這批捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，將會送上保稅卡車，由航警押運送往永儲航空貨運集散站通關。（記者姚介修攝）１

    到台灣了！這批捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，將會送上保稅卡車，由航警押運送往永儲航空貨運集散站通關。（記者姚介修攝）１

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