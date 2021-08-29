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    檢疫犬罕見加入查緝非洲豬瘟 關員︰X光可能漏掉卻逃不過嗅覺

    許多資深關員及航警都表示，檢疫犬嗅覺是人的百萬倍，但是罕見檢疫犬加入查緝非洲豬瘟的行列。（圖：桃園機場公司提供）

    許多資深關員及航警都表示，檢疫犬嗅覺是人的百萬倍，但是罕見檢疫犬加入查緝非洲豬瘟的行列。（圖：桃園機場公司提供）

    2021/08/29 17:11

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕政府積極追查走私非洲豬瘟肉品，許多資深關員及航警都表示，桃園機場現在亂象叢生，包括人力的浪費，供獎已超出常理，並指主管業務單位動檢局置身事外，狗的嗅覺是人的百萬倍，但是罕見檢疫犬加入查緝非洲豬瘟的行列。

    動檢局每年花費3千多萬與學術單位培養數十隻專門檢查肉品、水果的檢疫犬，現在入境旅客每天千人左右，為何檢疫犬不能支援查察走私豬肉？檢疫犬就是為查肉品、水果而生，遠高於X光效能，理應在這緊要關頭派上用場，但卻一無是處，在混亂的快遞區，檢疫犬可以解決問題。

    快遞專區X光雖然可以看到有機物，但是每樣貨物通過停留的3-5秒，海關人員必須判別是否與申報內容相符，內容物是否與申報價錢相同，是不是毒品、違禁品、槍械，這短短的幾秒要判定這麼多「可能」非常吃重。有些航警也私下表示，共同查到了豬肉，卻只說自己查到，更有人還指海關沒有能力，真的是讓人覺得汗顏。

    海關與航警資深人員都指出，快遞業者絕大部分都守法、遵守規定，「仲賀報關」只能算單一個案，現行的實名認證也未落實，其實已經成為替關貿網路賺錢的工具，只要進口人按下「申報相符」，關貿網路就可以收3.5元的簡訊費用。

    資深人員表示，其實現在最好查緝走私豬肉製品的方式，就是派出動檢局的檢疫犬，分班執行任務，X光可能漏掉的肉品，一定逃不過檢疫犬的鼻子，也可以有效落實查緝走私肉品。

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