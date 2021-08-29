「瘋中秋」推優惠搶商機 高雄各大飯店中秋雙十驚喜連連

天悅飯店則再推出全新菜色餐盒，有台式、粵式、義式、日式、印度、葡式等多達18款的特色風味。（圖/天悅飯店提供）

2021/08/29 09:22

〔記者張忠義／高雄報導〕隨著疫情趨緩，防疫措施放寬，又有即將到來的中秋連假、國慶煙火等，飯店業者業者趁勢推出優惠活動搶商機。高雄英迪格規劃高空烤肉趴、雙十住房專案、放大振興5倍券優惠；漢來大飯店啟動「瘋中秋」快閃線上搶訂活動；義大皇家酒店提升外帶餐盒CP值，一口氣推出七款中式雙主菜餐盒；義大天悅飯店全新菜色餐盒，有台、粵、義式等特色風味。豐富多樣的選擇，像是用餐盒環遊世界。

高雄英迪格頂樓露天酒吧Pier No.1「星光燦爛烤肉專案」9月10日至10月10日止推出內用BBQ雙人套餐和外帶烤肉組合。內用有「豬雞海鮮三吃」、「牛肉海鮮雙拼」，每日限量10組，須提前3天預約；九月每週五至週日還有美式BBQ餐車駐點，各式烤物無須親自動手就能坐等好料上桌；若想要在家烤肉，也可以參考「海陸大餐饗宴」及「戰斧海鮮雙拼」兩款外帶組合。

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英迪格「雙十住房專案」，雙人入住高級房（含）以上的房型享優惠，並贈送雙人早餐，房客還可以至頂樓酒吧邊啜飲香甜調酒邊欣賞璀璨煙火。政府擬於10月推出的5倍振興券，英迪格也搶先祭出優惠方案，使用紙本5倍券，每1,000元票券金額加碼折抵200元住房費用；Pier No.1高空酒吧持一張面額500元的紙本券，即可抵用600元的消費。

高雄漢來大飯店為搶中秋連假商機，特地於8月28日至8月30日三天，啟動「瘋中秋」快閃線上搶訂活動，每日限量10間，優惠創歷年中秋連假最「秋」價格。漢來「瘋中秋」快閃搶訂活動，自9月18日至9月20日入住精緻雙人房、亞灣港景四人房有超級優惠價，加訂高鐵車票還享8折優惠。

義大皇家酒店主題餐廳近日再加碼以「雙主菜」為主題，推出豪邁飽滿的星級便當，可說是為飯店餐盒界的CP值再創新高峰，內容有烤鱸魚拼雞腿、三杯雞拼大豬排、港式油雞拼豬肋排等多達7款中式餐盒；而義大利餐廳與日本餐廳也以義式雞排拼肉醬義大利麵、日式烤飯糰拼鮭魚、綜合壽司拼鯖魚等豐富料理。另外，義大天悅飯店則再推出全新菜色餐盒，有台式、粵式、義式、日式、印度、葡式等多達18款的特色風味。

高雄英迪格規劃「星光燦爛烤肉專案」並放大振興5倍券優惠。（圖／高雄英迪格提供）

英迪格「雙十住房專案」，放大振興5倍券優惠，房客還可以至頂樓酒吧邊啜飲香甜調酒邊欣賞璀璨煙火。（圖／高雄英迪格提供）

高雄漢來大飯店為搶中秋連假商機，啟動「瘋中秋」快閃線上搶訂活動。（記者張忠義攝）

漢來「瘋中秋」快閃搶訂活動，自9月18日至9月20日入住精緻雙人房、亞灣港景四人房有超級優惠價，加訂高鐵車票還享8折優惠。（記者張忠義攝）

義大皇家酒店主題餐廳近日再加碼以「雙主菜」為主題，推出豪邁飽滿的星級便當，可說是為飯店餐盒界的CP值再創新高峰。（圖/義大皇家酒店提供）

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