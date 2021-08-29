開學囉！高雄輕軌9/1起首班車6:30 尖峰班距最短10分鐘

高雄輕軌9月1日起，平日、假日尖峰時段，加密班距將至最短10分鐘，晨間首班車發車時間則提早到6點30分。（記者王榮祥翻攝）

2021/08/29 08:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕鑒於運量回升、開學日在即，高雄捷運公司今宣布，高雄輕軌自9月1日起，平日、假日的尖峰時段，加密班距將至最短10分鐘，晨間首班車發車時間則提早到6點30分。

高捷說明，輕軌日運量從7月份平均日運量僅2097人次，到8月份平均日運量已提升至4055人次，隨著搭乘需求之提升，自9月1日起將加密班距為最短10分鐘，並提早晨間發車時間於6點30分發首班車（原本為7點），以服務通勤、通學旅客需求。

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高捷指出，本次輕軌加密班距，主因大南環段通車以來服務範圍增大，旅運量提升，因此民眾對於班距加密多有期盼，隨疫情趨緩，高市捷運局考量運量明顯回升以及開學在即，決定調整。

9月1日起首班車提早為6點30半發車，尖峰時段包括平日上午6點30分到8點30分、下午16點30分到18點30分，假日下午13點到18點班距也將縮短為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距，預期可讓旅客非常有感，也提升搭乘輕軌的便利性。

高捷表示，不只輕軌運量回升，高捷也從7月份平均日運量僅3.48萬人次，到8月份平均日運量已提升至6萬人次，日前已依旅運量回流狀況，逐步恢復假日尖峰班距，最短班距可達4~6分鐘，有效抒解假日出遊人潮。

高捷順勢宣傳市府各類交通優惠及好康加碼，如MeN Go月票加碼優惠及「公共運輸安心搭、一起防疫送好茶」活動；高捷本身在暑假最後一週更推出「解封抒壓大放送‧搭乘捷運來按摩」體驗活動，前兩場大受好評，最後一場將於9月4、5日下午14:30到17:30，於捷運R16左營站穿堂大廳（旅遊諮詢處旁）舉辦，參與者可獲得高捷公司捷運免費搭乘券乙張與勞工局宣導品乙份。

而高捷少女、輕軌少女隊以及貓站長蜜柑超值福袋禮包以及集章換一卡通活動亦持續熱烈進行中（詳情請見高捷官網與FB及蜜柑站長官方IG），吸引不少青少年族群利用暑假尾聲熱烈參與，提升運量並活絡車站氣氛。

高雄輕軌9月1日起，平日、假日尖峰時段，加密班距將至最短10分鐘，晨間首班車發車時間則提早到6點30分。（記者王榮祥翻攝）

高雄輕軌9月1日起，平日、假日尖峰時段，加密班距將至最短10分鐘，晨間首班車發車時間則提早到6點30分。（記者王榮祥翻攝）

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