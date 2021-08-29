德基水庫再進小帳51萬噸 蓄水率達91.1％

德基水庫再進帳51 萬噸，蓄水量16981萬噸，蓄水率達91.1%。 （記者歐素美攝）

2021/08/29 08:47

〔記者歐素美／台中報導〕德基水庫今天再進帳51萬噸，蓄水量達16981萬噸，蓄水率91.1%，水位1403.86公尺，雖然蓄水量達90%以上，但還是有民眾擔心德基水庫蓄水量不足，因德基今年尚未像其他水庫一樣滿水位；大甲溪發電廠表示，德基水庫水位已超出營運規線，民眾勿需擔心，本月27日水位曾達1403.99公尺，是今年最高水位。

經濟部水利署統計，德基水庫集水區昨24小時累積雨量為零，使得德基水庫進水量逐漸減少，今天上午7點，進水量只有18cms，但德基水庫水位已來到1403.86公尺，距離滿水位1408公尺僅剩4.14公尺，蓄水量16981萬噸，較昨天16930萬噸增加51萬噸，蓄水率達91.1%。

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不少民眾因受今年4、5月乾旱影響，擔心德基水庫蓄水量不足以供應冬季枯水期使用，都盼能見到德基水庫像鯉魚潭水庫一樣滿水位溢流。

不過，大甲溪發電廠基於有效利用水資源，為免颱風豪雨來時因德基水庫的水位太高，致水庫的水未經發電就放流而浪費，自本月14日即開始持續放水發電，水位起起落落，一直維持在90%左右，民眾要看到德基水庫滿水位，並不容易。

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