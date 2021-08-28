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    金山泡湯便利+美麗！停車場像海岸火山岩 公園新建泡腳池

    金山立體停車場夜間點亮燈光，就像是海岸火山岩石，相當特殊。（記者盧賢秀攝）

    金山立體停車場夜間點亮燈光，就像是海岸火山岩石，相當特殊。（記者盧賢秀攝）

    2021/08/28 20:17

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市政府在金山老街附近興建立體停車場，整建中山溫泉公園，解決當地停車問題，新北市長侯友宜今天傍晚視察中山溫泉公園及金山立體停車場工程，他說，希望金山老街、停車場和溫泉公園相串聯，為北海岸觀光產業注入新活水。

    金山立體停車場總工程費4億859萬元，是棟地下1層、地上4層建築，8月底完工、年底左右啟用，可提供350個汽車位、100個機車位，與金山老街僅一路之隔，可解決金山地區假日停車問題。

    此外，停車場的1樓規劃了小農市集，行銷在地農特產；而頂樓則設計了風雨頂板，可作為大型集會活動場所，成為金山區民生活新聚點；尤其夜間停車場外觀點亮燈光，就像是海岸火山岩石，相當特殊。

    另外，市府也將停車場附近的中山溫泉公園翻新整建，公園內興建2座泡腳池，重新引入溫泉水，與現有金包里公共浴室串聯，金包里溪也有礫間淨化，讓民眾逛老街還可體驗在地特色溫泉。

    議員白珮茹說，停車場完工後，遊客停車更方便，中山溫泉公園改建後讓周邊環境變美也變乾淨，結合泡腳池，遊客可更深刻認識金山，歡迎民眾來金山走走。

    金山中山溫泉公園的新建泡腳池。（記者盧賢秀攝）

    金山中山溫泉公園的新建泡腳池。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜（右二）視察金山立體停車場。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜（右二）視察金山立體停車場。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜說，金山是休閒旅遊的重要據點。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜說，金山是休閒旅遊的重要據點。（記者盧賢秀攝）

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