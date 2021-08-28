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    雨彈來襲！南投、雲林、嘉義山區大雨特報

    氣象局公布今天晚上5點30分雷達合成回波圖。（圖擷取自中央氣象局）

    氣象局公布今天晚上5點30分雷達合成回波圖。（圖擷取自中央氣象局）

    2021/08/28 17:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天（28日）對南投縣、雲林縣及嘉義縣山區發布大雨特報，請注意雨勢，記得帶傘。

    氣象局下午4點30分說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

    據氣象局統計，今天下午4點到5點，雲林縣古坑鄉水利署大埔觀測點測得57毫米雨量，嘉義縣竹崎鄉樟腦寮（2）觀測點46毫米，短時間累積雨量較多，請注意。

    氣象局對南投、雲林、嘉義山區發大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖擷取自中央氣象局）

    氣象局對南投、雲林、嘉義山區發大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖擷取自中央氣象局）

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