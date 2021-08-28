科技部吳大猷先生紀念獎 成大4學者獲獎

2021年科技部吳大猷先生紀念獎得獎者之一，成大物理學系副教授劉明豪。（圖由成大提供）

2021/08/28 17:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕學術界年輕學者的最高榮譽－科技部「吳大猷先生紀念獎」，今年國立成功大學有藥理學科暨研究所副教授張雋曦、工程科學系（所）副教授陳蓉珊、外國語文系副教授廖培真、物理學系副教授劉明豪等4位學者，研究創新突破獲得肯定。

張雋曦副教授專長研究領域在探討「存活素」（survivin）的蛋白質如何在細胞中調控「自噬作用」。在臨床上，存活素的過度活躍和細胞自噬作用失調已知道會度致疾病如癌症和阿茲海默症的出現，他的實驗室和在海外（紐西蘭/印度）的合作研究人員，共同研究如何解開自噬作用在細胞內的各種調節機制，期能更深入了解不同疾病的成因，亦能夠幫助了解多種「自噬作用標靶治療劑」的使用。

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陳蓉珊副教授專長研究領域在抑制低頻噪音與振動，她與團隊提出新型聲學超穎材料與迷宮式聲學吸音結構，可降低體積佔有率又可達成低頻抑噪。

廖培真副教授研究領域聚焦於3個相互呼應的議題：後九一一、離散與弱勢族裔小說，她將後九一一小說放在全球化的政經脈絡下，檢視後九一一時代的倫理與美學辯證，研究取徑跨出文本分析的框架，進而展演出跨領域的視野，並且緊密契合社會脈動。

劉明豪副教授主要研究電子於介觀尺度下的量子傳輸行為，近年專注於石墨烯等二維材料，常為不同實驗團隊提供高品質的量子傳輸模擬，計算出與傳輸實驗相當吻合的結果，進而準確了解實驗量測結果中所發生的物理機制。

吳大猷紀念獎設立目的培育青年研究人員，獎助並鼓勵學術菁英長期投入學術研究與持續提升學術表現。

2021年科技部吳大猷先生紀念獎得獎者之一，成大外國語文系副教授廖培真。（圖由成大提供）

2021年科技部吳大猷先生紀念獎得獎者之一，成大工程科學系所副教授陳蓉珊。（圖由成功大學提供）

2021年科技部吳大猷先生紀念獎得獎者之一，成大藥理學科暨研究所副教授張雋曦。（圖由成功大學提供）

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