嘉市國小迎新！校長化身林鐵列車長迎接新生 始業式視訊舉行

嘉市林森國小校長吳育楷（後排左一）化身林鐵列車長，迎接新生學習啟航，教育處長林立生（後排左二）也到場。（記者丁偉杰攝）

2021/08/28 16:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕9月1日國小開學前夕，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，嘉義市各學校全面強化環境清消工作，讓師生安心返回校園。位於阿里山森林鐵道旁的林森國小今天舉辦迎新活動，校方在玄關安排林森站火車頭、各國旗幟的打卡點，校長吳育楷化身林鐵列車長，迎接新生進入校園、學習啟航。

林森國小迎新活動，家長帶著小孩來認識校園環境，身為校友的市府教育處長林立生也到場，他肯定校方推動認同本土、接軌國際教育，迎新活動融入特色課程林鐵、木都等意象。

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吳育楷說，校方規劃多元有意義的迎新闖關活動，讓新生學會使用嘉e卡，到圖書館借閱英語繪本，在灃食食育教室學習用餐程序及禮儀、共融式遊具介紹及親子體能活動等。家長會長許群侑感謝學校團隊用心，代表家長歡迎所有加入林森的新生及家長，期許孩子在未來的日子，一起快樂學習。

興安國小今天也舉辦迎新活動，校長查顯良與家長會長蕭文明扮演神燈巨人與快樂王子，在川堂的智慧門迎接新生，贈送從鎮南聖神宮求來的文昌筆組。

查顯良說，因應防疫，1名新生僅限1位家長陪同入校，取消在演藝廳辦理新生始業式，改在各班教室以視訊方式進行始業輔導及親職教育講座；活動結束後，各班級分梯次讓親子分流離校，避免在校門口聚集，活動前後進行教室全面消毒，確保親師生安全的教室環境。

嘉市興安國小校長查顯良（右一）與家長會長蕭文明（左一）扮演神燈巨人與快樂王子迎接新生。（擷取自查顯良臉書）

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