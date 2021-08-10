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    首頁　>　生活

    豪雨侵襲馬祖成災 水庫大進補 半年供水無虞

    盧碧颱風轉為熱帶低氣壓帶來豪雨，為4鄉5島水量大進補；連江縣自來水廠長陳美金表示，連江縣6個月內供水無虞。（圖為連江縣政府提供）

    盧碧颱風轉為熱帶低氣壓帶來豪雨，為4鄉5島水量大進補；連江縣自來水廠長陳美金表示，連江縣6個月內供水無虞。（圖為連江縣政府提供）

    2021/08/10 18:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕盧碧颱風轉為熱帶低氣壓帶給馬祖地區豪雨，為4鄉5島帶來充沛水量，7日至9日止，水庫共進帳21萬3138噸，南竿鄉、北竿鄉、東引鄉、莒光鄉蓄水量達42％至95％。連江縣自來水廠長陳美金表示，水廠若搭配海水淡化廠一起供水，連江縣6個月內供水無虞。

    受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，馬祖7日單日降雨量193.5毫米打破馬祖歷年來單日降雨記錄，大雨重創南竿、北竿，尤其被譽為「馬祖小希臘」的北竿鄉芹壁最為嚴重，縣府已展開復原工作，進行道路復建、清淤等作業。

    依據連江縣自來水廠統計至9日止，南竿鄉有效蓄水量31萬8631噸，水庫蓄水率42.07％；北竿鄉有效蓄水量7萬994噸，水庫蓄水率50.31％；東引鄉有效蓄水量8萬1556噸，水庫蓄水率95.89％。

    莒光鄉（西莒）有效蓄水量1萬9498噸，水庫蓄水率64.84％；東莒水庫水位從0.62米上升到3.84米，約增加4000噸。

    陳美金表示，暑假是馬祖旅遊旺季，但是今年因為疫情因素，遊客量不會暴增，預估若搭配5座海水淡化廠一起供水，馬祖地區半年內供水無虞，不過，還是要呼籲民眾要珍惜水資源。

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