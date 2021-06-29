獨家》三重湯城廣場某企業爆群聚感染 衛生局證實：共5人確診

三重湯城廣場爆某企業有5人確診。（圖擷自臉書「三重·湯城」粉絲專頁）

2021/06/29 18:00

［記者周湘芸／新北報導］有民眾投訴，新北市三重湯城廣場某企業21日先有1名員工確診，公司僅安排員工進行篩檢，22日再新增其他員工確診，主管未匡列隔離者，僅安排2次篩檢。該公司澄清，第一時間皆配合主管機關匡列隔離者，一切都按照規定。衛生局進一步指出，該案累計共5人確診，其中4人為現職員工、1人為離職員工。

民眾表示，三重湯城廣場的某企業第一次出現員工確診時，公司僅安排員工篩檢，未讓高風險樓層接觸員工隔離及淨空消毒，22日出現其他員工確診時，主管不但未匡列隔離對象，也未告知確診員工部門及資訊，讓其他人無法得知是否有接觸，全體員工仍照常上班，僅於28日安排員工2次篩檢。

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該公司說明，21日接獲通報1名員工確診，公司即安排基礎除菌及消毒作業，協助同區員工進行快篩，並配合主管機關匡列隔離者，安排相關員工自主健康管理14天等；22日經篩檢再新增員工確診，公司同樣按照相關程序處理，並於28日安排員工2次篩檢，無再新增確診個案。此外，該部門工作性質主要透過電話服務，因此無與客戶接觸疑慮。

衛生局進一步說明，該公司21日出現1名員工確診，22日針對同部門員工進行篩檢，陸續有3名現職員工及1名離職員工確診，據了解，該名離職員工5月底離職，其男友為染疫的現職員工，因此感染確診。公司28日為員工進行2次採檢，全面為陰性，另匡列70人居家隔離。

該公司表示，因應疫情升溫，公司5月17日起即採分組、分流居家辦公，進入公司上班員工也採取分層政策，不同樓層員工不會互相接觸，進入辦公大樓除需量測體溫、要求於辦公場所全程配戴口罩、會議全部改為線上視訊方式進行，同時關閉休憩用餐與健身公共區域使用等，公司整體營運將不會受影響。

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