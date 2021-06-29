東富公路崩壁阻路半天搶通 竟是將土石推落台東最美河流

馬武窟溪下游東河橋處美景。綠島旁盡是白色石灰岩巨石。（記者黃明堂攝）

2021/06/29 16:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台23線東富公路39k+700處於24日清晨崩壁阻斷道路，公路總局台東工務段半天就清除巨石土方，快速恢復通車。縣議員許進榮今天公布影片揭露當天搶修畫面，竟是直接將巨石土方推落溪谷，批評二度傷害。縣府建設處長許瑞貴為工務段說話，這是為搶修災害的燃眉之急作法，如對河川有害，會請工務段補救。

東富公路居高臨下依傍馬武窟溪，這條溪流遍布嶙峋巨岩，白色石灰巨岩散布在綠水間，有人譽為台東最美河流；許進榮更擔心，大面積的土石推落河床，阻礙河道，恐在颱風豪雨來臨時發生災害。

請繼續往下閱讀...

東富公路串接台東縣東河地區與花蓮縣富里地區，為跨縣境主要聯絡道路，沿途有泰源幽谷、小天祥的自然景觀。24日清晨在39k+700處發生大坍方，坍落土石約300立方公尺，面積400平方公尺，道路完全阻斷，養護單位當天11點半就清理完畢搶通。

不過，許進榮今天在議會質詢時公布當天搶修影片，怪手直接將巨石土方撥進深谷，瞬間竄起如濃煙般的塵土。他質疑，這樣把石頭撥進溪流對嗎？有申請嗎？撥下去的土方阻礙河道，一旦颱風大雨，造成上游水位上升，會造成二度傷害。

縣府建設處長許瑞貴說明，這是中央單位的台東工務段施作，馬武窟溪則是縣管河川，一般在緊急災害工程施作時，是可以先做再報備的。中央與地方防災一條心，雖然搶修工法有瑕疵，但台東工務段對安全的要求很高，應該是評估可行後的緊急作法。如果對河川有傷害，7月1日會勘時，會請公路單位改善。

台東縣議員許進榮今天在議會播放東富公路巨石推落溪谷的畫面。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法