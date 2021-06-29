訂枋寮芒果給屏東打氣 黃國昌見這訊息感到濃濃人情味

黃國昌下訂枋寮芒果給當地農民打氣，沒想到今（29日）收到貨時看到標記「不收款」，讓他感受到濃濃人情味。（圖取自黃國昌臉書）

2021/06/29 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕近期屏東枋山出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種株病例，進而傳出屏東芒果遭污名化退貨，引來眾多藝人、政界及民眾聲援。對此，前立委黃國昌也下訂枋寮芒果給當地農民打氣，沒想到今（29日）收到貨時看到標記「不收款」，讓他感受到濃濃人情味。

黃國昌在臉書貼出照片表示，前兩天聽到Delta病毒入侵屏東的消息，他便傳了訊息給枋寮的朋友表達關懷祝福，也希望訂購一些枋寮的芒果，幫忙加油打氣，結果今天就收到來自屏東的芒果，上頭還標記「不收款」，讓他深覺不好意思，更感受到濃濃的人情味，也直呼枋寮的鄉親，真的十分可愛。

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黃國昌強調，他相信，屏東人一定可以順利克服挑戰，祝福一切平安；枋寮平安，屏東平安，台灣平安。他也在文末標註，「一起支持屏東，屏東芒果真的好吃」。

在屏東傳出變種疫情後，連枋山的特產愛文芒果都遭謠言污名化恐有病毒，引發當地不滿，農委會更強調芒果完全沒問題，但仍一度引來恐慌，後來在政界及演藝界的善心人士購買下，買氣已爆棚，行政院長蘇貞昌今日仍將前來視察包裝情形。

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