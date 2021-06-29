為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    訂枋寮芒果給屏東打氣 黃國昌見這訊息感到濃濃人情味

    黃國昌下訂枋寮芒果給當地農民打氣，沒想到今（29日）收到貨時看到標記「不收款」，讓他感受到濃濃人情味。（圖取自黃國昌臉書）

    黃國昌下訂枋寮芒果給當地農民打氣，沒想到今（29日）收到貨時看到標記「不收款」，讓他感受到濃濃人情味。（圖取自黃國昌臉書）

    2021/06/29 16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕近期屏東枋山出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種株病例，進而傳出屏東芒果遭污名化退貨，引來眾多藝人、政界及民眾聲援。對此，前立委黃國昌也下訂枋寮芒果給當地農民打氣，沒想到今（29日）收到貨時看到標記「不收款」，讓他感受到濃濃人情味。

    黃國昌在臉書貼出照片表示，前兩天聽到Delta病毒入侵屏東的消息，他便傳了訊息給枋寮的朋友表達關懷祝福，也希望訂購一些枋寮的芒果，幫忙加油打氣，結果今天就收到來自屏東的芒果，上頭還標記「不收款」，讓他深覺不好意思，更感受到濃濃的人情味，也直呼枋寮的鄉親，真的十分可愛。

    黃國昌強調，他相信，屏東人一定可以順利克服挑戰，祝福一切平安；枋寮平安，屏東平安，台灣平安。他也在文末標註，「一起支持屏東，屏東芒果真的好吃」。

    在屏東傳出變種疫情後，連枋山的特產愛文芒果都遭謠言污名化恐有病毒，引發當地不滿，農委會更強調芒果完全沒問題，但仍一度引來恐慌，後來在政界及演藝界的善心人士購買下，買氣已爆棚，行政院長蘇貞昌今日仍將前來視察包裝情形。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Delta群聚擴大 枋寮果農染印度變異株、太太今確診
    2021/06/29 14:41

    Delta群聚擴大 枋寮果農染印度變異株、太太今確診
    屏東疑再傳Delta確診 蘇揆下午回屏東視察
    2021/06/29 13:39

    屏東疑再傳Delta確診 蘇揆下午回屏東視察

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    未及時發現兩老婦交談致Delta群聚？屏縣府：秘魯嬤自述遵守居檢規定
    2021/06/29 13:29

    未及時發現兩老婦交談致Delta群聚？屏縣府：秘魯嬤自述遵守居檢規定
    19年前同框阿扁！ 「國民女婿」羅一鈞青澀帥照曝光
    2021/06/29 06:18

    19年前同框阿扁！ 「國民女婿」羅一鈞青澀帥照曝光
    屏東枋山是否封城？ 潘孟安：不考慮
    2021/06/27 16:02

    屏東枋山是否封城？ 潘孟安：不考慮
    中市廟東夜市現人潮？ 攤商：只有用餐時間較多人外帶
    2021/06/27 12:32

    中市廟東夜市現人潮？ 攤商：只有用餐時間較多人外帶

    丁守中憑甚麼特權優先打疫苗？黃國昌怒批：厚顏無恥
    2021/06/23 19:12

    丁守中憑甚麼特權優先打疫苗？黃國昌怒批：厚顏無恥
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 15:52

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播