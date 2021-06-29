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    兒率台灣隊奪青少年機器人世界盃冠軍 美女議員媽興奮報喜

    全球最大機器人賽事2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior昨落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」從全球39支隊伍中脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎三項殊榮。（台北市議員王欣儀提供）

    全球最大機器人賽事2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior昨落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」從全球39支隊伍中脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎三項殊榮。（台北市議員王欣儀提供）

    2021/06/29 15:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕疫情陰霾下的好消息！全球最大機器人賽事2021國際青少年機器人世界盃RoboCup Junior昨落幕，台灣代表隊「Reset」及「Apex」從全球39支隊伍中脫穎而出，勇奪總冠軍、聯隊賽冠軍及最佳影片獎三項殊榮，堪為台灣之光，其中冠軍選手梁峻瑋的媽媽、北市議員王欣儀激動興奮不已，希望這份捷報能振奮疫情下的台灣人。

    此次為國爭光的隊伍由就讀台北護理健康大學的蘇寄屏、國立清華大學的高志奇擔任教練率隊，由台北市私立復興實驗高級中學梁峻瑋、Taipei American School Thomas Tseng、台北市立大安高級工業職業學校蔡皓夫組成的「Reset」拿下雙料世界冠軍；Taipei American School Ethan Chen Han Yao、Taipei American School Dorothy Si-Jhen Chou、台北市立大安高級工業職業學校高奕湋組成的「Apex」則拿下最佳影片獎。

    今年因疫情首度改為線上賽舉行，增加許多新賽制及規則，使得選手們必須重新思考程式設計、戰術規劃等；教練蘇寄屏表示，團隊每週訓練超過10小時，即便賽前因疫情改採遠距授課，但選手們仍積極備戰，每天討論策略、苦練6小時，正是這種日以繼夜的勤學苦練精神成為此次致勝關鍵。

    而拿下世界冠軍隊伍「Reset」的隊長梁峻瑋，其母為北市美女議員王欣儀；昨日捷報傳回、聽到頒獎典禮宣布冠軍隊伍來自台灣，令作為單親媽媽、一路支持陪伴兒子築夢的王欣儀激動興奮不已，也希望將這份振奮人心的好消息分享給國人，讓疫情下的台灣共同感受這份喜悅，也期待台灣的機器人教育能繼續在世界舞台發光發熱。

    拿下世界冠軍隊伍「Reset」的隊長梁峻瑋，其母為北市美女議員王欣儀；昨日捷報傳回、聽到頒獎典禮宣布冠軍隊伍來自台灣，令作為單親媽媽、一路支持陪伴兒子築夢的王欣儀激動興奮不已，也希望將這份振奮人心的好消息分享給國人。（台北市議員王欣儀提供）

    拿下世界冠軍隊伍「Reset」的隊長梁峻瑋，其母為北市美女議員王欣儀；昨日捷報傳回、聽到頒獎典禮宣布冠軍隊伍來自台灣，令作為單親媽媽、一路支持陪伴兒子築夢的王欣儀激動興奮不已，也希望將這份振奮人心的好消息分享給國人。（台北市議員王欣儀提供）

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