Delta群聚擴大 枋寮果農染印度變異株、太太今確診

枋寮醫院連日大清消。（屏縣府提供）

2021/06/29 14:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣Delta群聚擴大，27日新增的73歲男性果農案14734，中央指揮中心今天（29日）宣布是感染印度Delta變異株，他的太太案14816今天也宣布確診，雖然太太Delta變異株比對還未出爐，但相同病毒可能性高；相關足跡屏縣府下午3點公布。

屏東爆發國內首起武漢肺炎印度變種病毒Delta的本土群聚感染事件，在枋山鄉部分，包括6月6日從秘魯返台到枋山居檢的祖孫在內，一共有12名染疫者，本土10例從本月22日起陸續確診，緊鄰枋山鄉的枋寮鄉也在27日新增一名73歲男性果農案14734確診，因與枋山鄉確診案同有枋寮醫院足跡，送驗比對，中央指揮中心公布確為Delta變異株。

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雖然枋山鄉與枋寮鄉確診者均屬Delta，但兩案之間的關連，中央表示還要進一步調查；枋寮果農太太案14816的足跡，將在屏東縣政府下午3點的線上說明中公布，在今天新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診後，屏縣至今累計45例本土病例。

屏東縣政府已讓枋寮醫院28日起至30日暫停急診、門診，全面大消毒中，並擴大匡列有重疊足跡的民眾。

行政院長蘇貞昌也將在今天（29日）下午4點30分視察枋山鄉楓港善餘村疫苗施打站，5點15分視察枋山地區農會芒果集貨包裝場、5點55分視察枋寮醫院。

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