防疫宅在家！ 玉山推線上國家公園幫解悶

防疫三級警戒，民眾宅在家減少外出移動，玉山園區推出線上國家公園，讓民眾能透過線上影音認識山林生態與人文故事。（圖由玉管處提供）

2021/06/29 14:31

［記者劉濱銓／南投報導］防疫三級警戒延長至7月12日，許多嚮往登山的民眾還需再忍耐一下，玉山國家公園管理處在防疫期間推出「線上玉山國家公園」，蒐羅園區多樣山林生態影片與資訊，讓民眾防疫宅在家，也能透過線上影音、圖像、文字等親近山林，感受台灣屋脊上的壯闊景致。

玉管處表示，從5月中旬防疫三級警戒以來，園區陸續關閉山屋、遊客中心、步道等，山區現已無人為干擾，讓許多野生動物如水鹿、山羊、山羌、帝雉（黑長尾雉）、黃喉貂等，都紛紛跑到步道、林道覓食活動，雖然民眾因防疫無法上山，但仍可透過影像認識這些山林的主人。

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此次線上玉山國家公園有多樣主題，包括「看見玉山」可透過影音認識園區山林環境與動物生態，其中「玉山育熊」影片與線上特展，深入介紹全台僅剩200至600隻黑熊所面臨的生存困境。

「聽見玉山」有鳥音、動物叫聲，還有布農族的傳統祭儀八部合音展演，以及記錄塔塔加聲音故事的「聽見家的聲音」影片等，「走進玉山」則可認識玉山國家公園的西北、南部、東部等3大園區，學到「台灣黑熊」（Formosan Black Bear）的英語怎麼說，以及登山安全相關知識，盼讓民眾對玉山和台灣山林生態有更進一步的認識。

防疫三級警戒，民眾宅在家減少外出移動，玉山園區推出線上國家公園，讓民眾能透過線上影音認識山林生態環境與人文故事。（圖由楊湘文攝，玉管處提供）

玉山在防疫三級警戒期間封園管制，帝雉等野生動物現身步道漫步覓食。（圖由玉管處提供）

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