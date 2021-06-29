防堵彰化宗教傳播鏈 南投社區快篩345人「全陰」

南投縣衛生局在竹山鎮劉姓祖廟進行社區快篩情形。（記者謝介裕攝）

2021/06/29 13:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣衛生局今日在竹山鎮劉姓祖廟舉辦第9場社區快篩，儘管天候不穩定，時晴時雨，但民眾參與仍相當踴躍，總計有345人參與快篩，全部都是陰性，也是連3場都揪出1位陽性確診案例以來，首度傳來陽性「加零」的好消息，令人欣慰。

南投縣竹山鎮遭「彰化縣宗教傳播鏈」入侵，累計已有5人遭染疫，最初是在竹山住家開設神壇的案14227男子，與確診的彰化縣某里長夫婦接觸而被感染，之後案男再傳染給第2人即案14224的女性道友。

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為了防堵此傳播鏈，縣府衛生局原本敲定25、26日兩天在竹山雲林里三月寶宮及桂林里夜市廣場各辦理1場社區快篩，結果各揪出1名陽性確診案例後，27日再加碼1場，怎料，又有1名學校女廚工案14761呈陽性反應，且在昨日確定確診後，衛生局遂對外公告今日於劉姓祖廟再辦理1場快篩，累計已是竹山鎮內第9場社區快篩，讓人看到衛生局溯源阻斷傳播鏈的決心。

南投縣衛生局指出，今在劉姓祖廟登場的社區快篩，從上午9時起至中午12時結束，參與的345人快篩結果都是陰性，換言之，只要與案14761女廚工接觸被匡列且正在居家隔離的4人，待其核酸（PCR）檢測報告出爐，此宗教傳播鏈是否已獲控制的答案便可望明朗化。

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南投縣政府在竹山鎮劉姓祖廟快篩會場進行環境消毒。（記者謝介裕攝）

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