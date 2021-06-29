解決機場漏夜排隊亂象 澎湖即日起每週加開4班飛高雄班機

民眾轉往機場聯合補櫃台，由機場人員統一叫號補票。（記者劉禹慶攝）

2021/06/29 13:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖空運航班受疫情影響大幅銳減，連日來出現夜宿機場走道排隊候補亂象，經過本報昨日獨家報導，華信航空今日加開一班高雄班機，有效紓解人潮，馬公航空站也發放號碼牌，排隊人數已大為減少，7月起每週增開4班高雄航線。

由於台灣本土疫情大爆發，3級警戒延後至7月12日，政府建議民眾減少移動，大眾運輸減班因應，澎湖機場只維持基本運能，維持每日4班對外航線，但因時值暑假，加上澎湖駐軍「專案」放假，還有少數往返澎湖洽公、維修技術人員等，排擠到澎湖有需要前往台灣就醫、急事處理民眾的交通權益，出現一票難求的情況。

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27日機場外圍漏夜出現排隊人潮，席地而睡的民眾大約10人，坊間傳出有人以250-300元代價請人排隊，不少民眾呼籲航空公司放大機型或增開加班機，並要求立委、民代及縣府出面協助解決；經過立委楊曜、澎湖縣政府及民航局溝通，今日先行加開一班華信高雄加班機，並自7月起高雄航線每週一、三、五、日各增加 1班；海運部分高雄航線臺華輪 6月 30 日、7 月 15 日及 29 日馬公往高雄航班開放載運旅客，6月30日已有38人訂位。

另外澎湖縣政府旅遊處針對有就醫、奔喪等緊急特殊需求民眾，縣府常設民眾機位需求服務窗口0800880180 及 1999 專線受理機位登記，轉請航空公司提供優先候補的服務，過去一個多月以來也已完成達 40 餘件。

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澎湖機場發放號碼牌給候補旅客，夜宿澎湖機場情形才不復見。（記者劉禹慶攝）

華信加開一班機高雄航線，29日候補人數比前一日銳減。（記者劉禹慶攝）

澎湖機場七月起，每周增開四班高雄航線。（記者劉禹慶翻攝）

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