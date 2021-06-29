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    台64線貫穿新北市 5路段易塞多事故

    台64線是貫穿新北市的主要交通動脈，公路總局分析交通問題提出五處路段改善策略。（資料照，新北市交通局提供）

    台64線是貫穿新北市的主要交通動脈，公路總局分析交通問題提出五處路段改善策略。（資料照，新北市交通局提供）

    2021/06/29 10:52

    ［記者何玉華／新北報導］台64線為新北市境內貫穿新店至八里的主要快速道路之一，去年共發生695件交通事故，其中以觀音山隧道為肇事熱點，公路總局今天（29日）在新北市道路交通安全督導會報提出5處路段初步改善策略，包括觀音山隧道將採區間測速、科技錄影執法、禁止變換車道、車道管制等。

    公路總局第一區養護工程處中和工務段分析台64線主要交通課題有5處路段，包括西端彎道容易造成重車側翻、觀音山肇事熱點集中、五股二西出匝道匯出匯入動線多交互干擾、三重東出匝道及平面車流轉向動線交互干擾且銜接平面為複雜多叉路口、中和板橋間路段匝道車道使用率不平衡，且離開主線車輛不易利用匝道外側車道、短程旅次使用。

    台64線西行終點前彎道交通安全問題擬增加超速照相設施、增加速限及超速照相標誌 、增加速限降低告示牌、增加速限降低告示牌。觀音山隧道部分則採行區間測速，降低超速行為；以科技錄影執法，避免隧道內變換車道的同向擦撞問題，提前在進入隧道前執行禁止變換車道管制，及指定車種允行車道管制。

    五股二西出匝道初步構想擬將匯出減速車道由一車道漸進式調整為二車道，匝道銜接匯出減速車道併同調整為二車道，且車道增繪「標字」及增設「標誌」引導車流連通方向，改善經費約需600萬元，預計今年7、8月執行。

    三重東出匝道車流疏解短期將試辦東出匝道調整為直行專用，繞行光復路二段143巷、光華路、中興北街、新北大道，中和板橋間的車流因有國道車潮及平面車流匯入，高旅次難以消化，公路總局目前在立言街匝道入口由警員機動性管制封閉，短中期朝建置常態性匝道儀控系統規劃。

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