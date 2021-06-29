丁守中打疫苗2月就造冊？指揮中心：地方報告送達後再細審

有立委質疑振興醫院如同好心肝翻版，台北市副市長黃珊珊稱造冊名單2月已經通報指揮中心，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（見圖）表示，醫院名冊是送交給地方衛生局，地方調查報告送達後再做審視。（資料照，指揮中心提供）

2021/06/29 10:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨前立委丁守中自爆在台北市振興醫院接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，有立委質疑振興醫院如同好心肝翻版，台北市副市長黃珊珊稱造冊名單2月已經通報指揮中心，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，醫院名冊是送交給地方衛生局，地方調查報告送達後再做審視。

媒體詢問，有立委質疑振興醫院如同好心肝翻版，台北市副市長黃珊珊說前立委丁守中是依醫院董事身分納入「醫院非醫事人員」名單造冊，2月初就通報指揮中心的全國性預防接種資訊管理系統NIIS，指揮中心是否有掌握？

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陳宗彥對此表示，台北市地方政府報告送達指揮中心後，指揮中心會再詳細審視。

媒體追問，振興醫院施打名單其中有1、2千人都是非醫事人員，北市表示名單已經交給指揮中心，是不是北市又把責任丟給指揮中心？陳宗彥指出，有關振興醫院部分還是會先審視地方政府的調查報告，醫院名冊是送交給地方衛生局，相關報告送來後再做審視。

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