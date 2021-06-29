雲林縣4間身心障礙機構共678人 疫苗施打率近9成

雲林縣4間身心障礙機構共678人，疫苗施打率已近9成。（記者詹士弘攝）

2021/06/29 09:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣內有4間身心障礙機構，共有256名工作人員服務422名身心障礙者，其中多數照顧的皆為第一類心智障礙者，雲林縣府全面啟動防疫機制，為達群體免疫效果，避免院內感染，人員將施打疫苗，目前施打率近9成。

雲林縣長張麗善表示，心智障礙者因認知能力較為薄弱，即便經服務人員再三教導對戴口罩、勤洗手的概念，仍難以時時落實，再加上他們本身的自我照顧能力不足，一但染疫無法單獨入住隔離病房，需配一名專業人員來協助照顧。因此對於身心障礙機構的防疫措施，自去年疫情發生以來便一直採取高規格的分艙分流照顧服務，5月初防疫升級後更是全面禁止機構探視。

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雲林教養院是雲林縣內最大的身心障礙機構，共收容198名女性心智障礙者及配有136名工作人員，年齡分布從18歲到70多歲，許多服務對象從小就被家人送到機構，教養院就是她們的家，其中更有7名是由縣長所監護的服務對象。

張麗善強調，目前雲林縣4間身心障礙機構中，「雲林縣身心障礙養護中心」及「華聖啟能發展中心」皆已施打完畢，「雲林教養院」第三批及「創世基金會斗六清寒植物人安養院」也將於今天全數施打完畢，各機構除少數因家屬或個人因素無意願接種疫苗外，整體工作人員及服務對象疫苗接種率高達86.6%，已達集體免疫之標準。

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