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    她請顧客量額溫竟遭申訴 網友揶揄：比較喜歡量肛溫？

    這位店員要求一位女性顧客量測額溫卻遭到她客訴。量測額溫示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    這位店員要求一位女性顧客量測額溫卻遭到她客訴。量測額溫示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    2021/06/29 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，一位店員在社群平台發文，為了配合政府防疫措施，這位店員要求一位女性顧客量測額溫卻遭到她客訴，原PO憤而上網發文討拍，該PO文引起許多網友討論與留言。

    這位店員在社群平台「爆怨2公社」發文，內文提及原PO為了配合防疫措施，她會要求踏入店內的顧客須量測額溫，不過近日有一位顧客向店家抱怨「原PO要求顧客量測額溫的音調讓人不舒服」，這位店員憤而大罵「就因為一句『要量額溫喔』，請妳量個額溫就要被客訴，難道我還要鞠躬哈腰？」。

    這名店員透露，大多數的客人都會乖乖配合量額溫，「一句話的音調不同，很多人聽會有不一樣的感受，而這位顧客卻因『聽起來覺得不舒適』就客訴我，會不會太誇張！」，她無奈地說「我真的覺得太扯，要不妳好好在家，都別出門算了，真的是讓我覺得妳的心太醜陋！」

    網友看到PO文和照片後，紛紛表達不同想法，有人說「奧客無所不在」、「會不會是因為你忘記用酒精噴她嘴巴，幫她的嘴巴消毒，所以她才那麼生氣」、「辛苦你了」、「真的很過份！什麼人都有」，也有服務業網友回應「我們是蛋糕店，拿出蛋糕，請客人戴上口罩口水會噴濺，結果也被客訴」，有網友笑回「可能她比較喜歡量肛溫」。

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