豐原醫院6月底門診掛號額滿引質疑 院方：配合防疫降載

民眾6月底要到衛福部豐原醫院掛號，發現幾乎科科額滿，到7月才恢復掛號，質疑院方因6月超過健保總額才拒絕民眾掛號。（資料照）

2021/06/28 22:49

〔記者歐素美／台中報導〕民眾6月底要到衛福部豐原醫院掛號，發現幾乎科科額滿，到7月才恢復掛號，質疑院方因6月超過健保總額才拒絕民眾掛號，甚至要求醫師不要讓輕症患者住院，7月才開放住院；豐原醫院院長賴慧貞表示，門診滿額及建議輕症患者不要住院，是配合防疫指揮中心降載要求，避免醫院群聚，急診等照常收治病患，並不影響民眾權益。

民眾指出，6月底到豐原醫院掛號都額滿，7月才恢復正常，院方甚至要求醫師不要讓輕症患者於6月底住院，要拖到7月才住院，質疑是因醫院6月住院及看診已超過健保總額，才採取這項手段，影響民眾就醫權益。

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豐原醫院院長賴慧貞表示，目前豐原醫院共提供2個專責病房、共66床，收治北病南送的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者，加上疫情指揮中心要求各醫院降載，以減少院內群聚感染，因病房減少，當然希望輕症患者儘量不要住院，6月份該院住房僅去年同期的7成，並未超額。

不過，她坦承因豐原醫院4、5月業績大幅成長，今年第二季健保額度的確已逾去年同期額度，雖然健保局保證提供醫院與去年一樣的額度，原本是好意，但院方基於營運考量，6月底才暫緩門診掛號，很多醫院早已提前暫緩，豐原醫院並非特例。

賴慧貞強調，目前該院急診照常收治病人，民眾看診可改到診所掛號，並不影響病患權益。

豐原醫院六月底各科掛號都額滿，引發民眾質疑。（擷取自網路）

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