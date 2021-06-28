國產疫苗7月開打無望？ 「冠狀病毒之父」：急不得！

「冠狀病毒之父」的中研院院士賴明詔認為，目前兩家國產武漢肺炎疫苗廠高端、聯亞的數據都很好，但緊急授權需要嚴格審核，這是「急不得的」！（資料照，記者吳亮儀攝）

2021/06/28 22:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕聯亞生技昨（27日）公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗二期臨床試驗期中分析結果，預計6月底向衛福部食藥署申請緊急許可（EUA），而6月中旬已先送件的高端疫苗，因送審資料不齊，恐延至7月底才能審查；對此被譽為「冠狀病毒之父」的中研院院士賴明詔認為，目前高端、聯亞的數據都很好，但緊急授權需要嚴格審核，這是「急不得的」！

賴明詔說，國產疫苗EUA審查標準已訂定，因此疫苗廠必須提供完整的技術性資料，如此才能檢視國產疫苗是否與其他疫苗的抗體相當，並確認疫苗安全、有效。

請繼續往下閱讀...

對於聯亞昨天公布二期臨床期中分析結果，外界關心其中和效價表現似乎略低，賴明詔認為，聯亞的數據目前與其他疫苗相較並無特別突出，但就他看來，高端、聯亞的安全性、耐受性均良好，而保護性的部分，仍要等到第三期試驗才會比較完整。

賴明詔也表示，評估國內疫情，要等三期完成會緩不濟急，因此完成三期前申請EUA並非不可行，但EUA審查必須嚴謹，既然審查標準已訂定，就必須嚴格檢視，即使補件確實會推延國產疫苗上市時間，但「這是急不得的」！

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法