雨彈夜襲南部3縣市 高雄升級豪雨特報

氣象局表示，西南風影響易有短延時強降雨，今天高雄市易有大雨或豪雨發生，台南市及屏東縣亦有局部大雨發生的機率。（圖擷取自中央氣象局）

2021/06/28 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天（28日）下午5點50分針對高雄市發佈豪雨特報，對台南市及屏東縣發佈大雨特報，請民眾記得攜帶雨具。

氣象局表示，西南風影響，易有短延時強降雨，今天高雄市易有大雨或豪雨發生，台南市及屏東縣亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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