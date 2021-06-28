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    疫情衝擊！ 老爺酒店集團旗下宜蘭傳藝老爺行旅 8/31終止營運

    宜蘭傳藝老爺行旅將在8月31日終止營運。（記者江志雄翻攝）

    宜蘭傳藝老爺行旅將在8月31日終止營運。（記者江志雄翻攝）

    2021/06/28 18:08

    ［記者江志雄／宜蘭報導］國內疫情嚴峻，老爺酒店集團旗下的宜蘭傳藝老爺行旅，今天下午以租約到期為由，宣布營業到8月22日，8月31日合約期滿後終止營運。

    宜蘭傳藝老爺行旅位在國立傳統藝術中心園區，2017年4月成立，標榜首創毛孩住宿，榮獲全台前5大寵物友善旅宿飯店，供應「宜蘭人的早餐」傳統風味，手路菜中餐廳在2020年榮獲經濟部經典台菜餐廳、宜蘭縣嚴選美食及綠色餐廳認證，今年初曾接待國際藝術大師奈良美智。

    宜蘭傳藝老爺透過新聞稿表示，今年5月中旬起的COVID-19疫情嚴峻，可恢復營業榮景之日無法預期，營運管理團隊經審慎評估決定不再續約，8月31日終止營運，承租場地包括傳藝住宿區、園區美食坊2樓餐廳，將交還給傳藝委外經營單位全聯善美的文化藝術基金會洽詢其他業者接手經營。

    對於已經預訂8月22日以後入住的旅客，經營團隊會全額退還訂金，持有老爺酒店集團聯合住宿券、聯合餐飲券客人，可選擇到老爺集團在國內的10家飯店使用。

    至於宜蘭傳藝老爺90名員工，依勞基法規定辦理，會協助他們轉到老爺集團其他飯店任職。

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