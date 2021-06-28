台灣也有訂！ AZ製藥宣布7月出貨疫苗給東南亞地區

阿斯特捷利康製藥今天表示，提供給東南亞地區的AZ疫苗，將於7月初開始配送。（資料照，記者王藝菘攝）

2021/06/28 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕生產AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的阿斯特捷利康製藥今天（28日）宣布，雖然先前在東南亞地區生產及交付疫苗的流程上出現一些延誤，但7月開始會供貨給東南亞國家。值得注意的是，這批訂單也包括台灣。

根據《路透》報導，阿斯特捷利康製藥在泰國的生產商暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group），因為本月在生產和交付疫苗上出現延誤，受影響的包括台灣、菲律賓、馬來西亞及其他訂購AZ疫苗的國家。

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對此阿斯特捷利康週一發聲明表示，儘管先前在東南亞地區的供貨出現延遲，但公司還是會兌現幫助東南亞對抗疫情的承諾。阿斯特捷利康表示，暹羅生物科學集團將在本月獲得600萬劑AZ疫苗的商定配額，其他東南亞國家的出口將在7月初開始配送。

此外阿斯特捷利康製藥也指出，暹羅生物科學集團今年將生產1.8億劑疫苗，其中3分之一會留給泰國自用，其他會提供給東南亞其他地區。該聲明並未詳細說明7月這批訂單具體有哪些國家和訂購數量。

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