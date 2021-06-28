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    網傳恩主公院長道歉聲明 院長發院內公開信：非本人撰寫

    恩主公醫院人士將院長腳給大家的公開信轉給江怡臻，盼能公開給大眾了解事情始末。（江怡臻服務處提供）

    恩主公醫院人士將院長腳給大家的公開信轉給江怡臻，盼能公開給大眾了解事情始末。（江怡臻服務處提供）

    2021/06/28 13:31

    〔記者邱書昱／新北報導〕高雄市長陳其邁批新北市恩主公醫院疫調缺失案延燒幾天，日前網傳恩主公醫院院長吳志雄為此道歉聲明，不過，有名院內員工將吳志雄給同仁的公開信，轉交給新北市議員江怡臻希望能以正視聽，信中駁斥媒體報導的聲明道歉，內容非吳所撰寫，且刊出前沒有查證，對此深表遺憾。

    據了解，在26日有媒體報導吳志雄對於高雄個案致歉，洋洋灑灑寫下四大點聲明，並且承諾會改善醫院相關措施。然而，醫院第一時間也澄清完全沒有發表聲明，同時也要求撤稿。

    江怡臻今天在臉書上公布吳志雄給同仁的公開信，上頭澄清道歉聲明並非本人撰寫，並且感謝醫院同仁同舟共濟，醫院也絕對不會放棄在同一條船上的病人和同仁，「銜負志心，堅定前行」相信只要能持守正確的信念，便可在挫折中鍛鍊堅強，讓我們放下紛擾，為對抗嚴峻疫情而努力。

    同時，信件中也強調，所有屬病人個案情形系個人隱私，不予討論與回應，只希望病人早日恢復健康，並在文末署名吳志雄謹致。

    對此，江怡臻也強調，這是不折不扣的假訊息，不願去深究假信件的始作俑者，更不希望這些紛紛擾擾一而再、再而三打擊前線醫護人員的士氣，同時呼籲防疫擺第一，不要為了選舉、為了權力，不惜挑起藍綠地方政府的分化。

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