北市環南市場攤商打疫苗 動線不佳造成群聚、抱怨連連

環南市場今早打疫苗，沒想到動線大混亂，一度造成群聚。（記者楊心慧翻攝）

2021/06/28 13:32

〔記者楊心慧／台北報導〕北農爆發群聚感染，引起各界關注，台北市長柯文哲指示，北農4大公司及環南市場需全面施打疫苗，環南市場攤商昨（27日）中午臨時接到北市府今將施打疫苗的通知，力拚2500人，搞得昨下午自治會都在打電話通知攤商，沒想到今早動線大混亂，一度造成群聚，議員應曉薇批評，沒用書面或在網站提前告知，致使現場失控、完全沒保持社交距離。

台北市議會財建委員會進行專案報告，4大公司、台北市產發局、市場處等相關局處今赴台北市議會備詢，市場處長陳庭輝報告，環南自5月21日第一例感染，6月中旬升溫，截至6月26日止累計44例，其中北市15人、新北市29人，已18人解列，環南市場目前285人打完疫苗。

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環南市場攤商昨中午臨時接到北市府今將施打疫苗的通知，搞得昨下午自治會都在打電話通知攤商，由於今週一適逢休息日，若未通知攤商不會知道施打疫苗的訊息，也不會特別跑到市場，質疑北市府根本是突襲。

攤商今早前往環南市場集合，準備搭市府準備的巴士前往聯合醫院施打疫苗，但現場動線不佳，引起攤商批評，抱怨聲連連。

應曉薇表示，環南市場今早打AZ疫苗，但現場動線混亂，完全沒保持社交距離，完全亂成一團，官員不要在議會做「美麗的報告」，現場失控，搞得民眾都不清楚，市府應提早通知，或用書面、網站上貼出公告。

聯醫副總院長許家禎表示，今早的確在人流管理上，導致攤販沒那麼清楚動線而聚集，但剛剛已順暢流動施打，由於較晚拿到名冊，將會改進提早造冊通知。

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環南市場今早打疫苗，沒想到動線大混亂，一度造成群聚。（記者楊心慧翻攝）

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