議員批三級警戒發文要民眾拆遷 中市府：期限到9/20

市府要辦理市政路打通，竟發文要民眾搬遷，市議員陳淑華痛批此時是三級警戒，要市民如何搬遷。（記者蘇金鳳攝）

2021/06/28 12:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣疫情第三級警戒，民進黨市議員陳淑華表示，台中市政府為辦理市政路打通工程，竟在疫情第三級警戒的6月18日發文叫民眾拆除房屋並速搬遷，她強調，市政路工程很重要但市民防疫生命安全更重要，市府有必要在這個嚴峻的時刻叫市民拆屋搬遷嗎？是要市民怎麼辦？

建設局表示，市政路延伸工程（安和路至工業區一路）於去年12月14日陸續完成用地徵收公告與土地價款發放，現階段正辦理工程設計及發包作業，預計在今年底前動工；為讓工程順利推動，原則上將提前通知民眾並給予1個月至1個半月拆遷期程，拆除後並發放地上物補償費；而市政路延伸工程案，建設局提前於6月18日發文通知地上物所有權人配合拆遷，並在疫情與人力機具調配考量下，將拆遷限期延長為３個月至9月20日，提供較寬裕的拆遷準備時間。

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市議員陳淑華表示接獲市民陳情，台中市政府於6月18日發出公文，因辦理市政路沿伸工程（安和路～工業區一路），要求市民在9月20日前將工程範圍內之建築物、附屬設施拆除完畢。在疫情當下讓他們陷入困境。

陳淑華表示，雖然市政路打通工程很重要，也爭取很久，更是市府的重大政策。但從5月中起，台灣進入疫情第三級警戒，中央及地方政府全力防疫，全台民眾更自主封城，減少外出、減少移動。市府有必要在這個時間點發文要民拆屋搬遷嗎？

陳淑華表示，民眾對疫情蔓延深感焦慮，在接到公文後對又要拆屋搬遷更焦慮，在雙重壓力下都不知道要怎麼辦！

陳淑華說，在防疫的現在，民眾被呼籲留在家、少移動、少外出，他們根本不敢外出找房子、不敢搬遷，深怕感染疫情病毒，讓他們惶惶終日。

陳淑華批評，市府是在冷氣房辦公，活在平行時空，真的無感於台灣疫情延燒嗎？真的不知道台灣疫情第三級警戒嗎？市府難道沒有一點同理心，不能體諒民眾根本不敢在這個時間找房子、不敢搬遷。陳淑華要求市府先行暫緩並延後給予民眾彈性時間，在疫情解除第三級警戒後，再重新發文要民眾配合工程相關作業。

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