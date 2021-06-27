萬華區夜市、龍山寺地下街29日復業 商家憂增染疫風險

龍山寺地下街將在29日復業，卻引起商家不滿、反彈。（記者王藝菘攝）

2021/06/27 22:21

〔記者楊心慧、王冠仁／台北報導〕三級警戒延期到7月12日，未料台北市場處通知各大夜市、地下街等恢復營業的時間竟不同，南機場、公館夜市等延長停業至下個月，但萬華區廣州街、梧州街等夜市本月29日可恢復營業；其中龍山地下街的商家，近來也接獲自治會通知，要求在29日復業，但市場處則是要求龍山寺地下街停業至「疫情趨緩」，商家質疑如何定義「趨緩」，若冒險營業不僅要付租金，也可能沒客人，更可能背負染疫風險。

台北市場處表示，尊重業者的意願，部分夜市自行討論後和市場處說希望歇業至7月12日，但有些夜市則還在考慮，市府並沒有硬性限制，則是讓業者自行決定；至於龍山地下街的部分，僅寫「停業至疫情趨緩」，但自治會強行復業，市場處則指出，目前無法強制停業，只能呼籲店家自主停業。

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龍山寺地下街自治會會長洪文和回應，目前商家有經營和停業兩種聲音，29日恢復經營已開委員會討論，非他一人決定，且萬華有不少店家復業，不復業會讓外界以為萬華疫情仍嚴重，重要的是做好防疫，若商家個人不想復業，並不會強迫復業。

台北市場處本月25日通知，龍山寺地下街、龍山商場自5月15日起停業至「疫情趨緩」，廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市、華西街夜市、寧夏夜市等停業至6月28日，其他包含艋舺夜市、南機場夜市、公館夜市皆停業至7月12日，但各大夜市不知市府判定標準，眼看29日將至，卻仍未收到市場處通知。

不少商家指出，當初5月15日北市府要求停業，有發正式公文，市府也說停業期間商家不用付租金；但現今龍山地下街自治會要求商家復業，卻沒有秀出正式公文，令不少人質疑復業標準為何？此外，龍山商場一名攤商負責人，在5月底時確診去世，更是令攤商人心惶惶。

寧夏夜市觀光協會理事長林定偉表示，寧夏夜市29日開始營業，但180攤僅開放40攤，並採單邊攤商營業、得來速外帶型態服務消費者，6月29日至7月5日採單號攤營業，7月6日至12日採雙號攤，飲食攤需裝設安全遮罩、排隊名店需要求消費者排隊隔「1公尺」。

廣州街攤販集中場自治會長蔡錦豐指出，僅收到停業至28日，但市府先前延長停業，都會在前一至兩天通知，目前尚未有消息，若市府要求持續停業便會遵守，沒有的話便會做好防疫措施，讓攤商自行斟酌是否開業。

議員劉耀仁表示，萬華區夜市停業至今已超過一個半月，攤商們對施打疫苗的意願非常的高，近期也開始造冊，但市府限制一攤一名為限，盼能以「在工作場域實際參與人員」為原則造冊。

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