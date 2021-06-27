「下面是萬丈深淵」！空調師傅曝高空作業照 網友冷汗直流

一名從事冷氣裝修的網友在臉書分享工作照。（擷取自爆廢公社）

2021/06/27 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名從事冷氣裝修的網友在臉書分享工作照，只見他全身都已在高樓窗外並站在鐵架上，身上僅一條繩索繫在腰間。照片PO出後，網友看得冷汗直流，紛紛留言表示「小心啊」、「真的好危險」。

近來網路掀起一股風潮，不少在工地、水電行上班的網友流行在網路上PO出自己辛苦工作時的工作照，並喊「我做XX，我驕傲！」原PO網友今日在臉書「爆廢公社」PO文表示「我養家，我驕傲」，並PO出從事冷氣裝修的自己工作時拍下的照片。

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照片中可見，原PO豔陽下賣力工作，整個人爬出高樓窗外，站在鐵架上，身上僅腰間繫上一條粗繩以防失足。最後，他甚至整個人跨出鐵窗，攀附到一旁的冷氣上作業。

照片PO出後，讓網友驚呼連連，紛紛留言表示「很多設計師、業主為了省空間，都把室外機放在戶外，根本沒有施工的空間」、「要叫吊車比較好，這樣是玩命」、「好危險的工作」；另外也有不少同業留言表示「腰掛式安全帶...掉下去時腰會被拉斷欸」、「請專吊，吊籃背負式安全帶」、「命只一條」、「背個背負式安全帶！這樣比較安全吧？你連背負式安全帶都沒有」。

對此，原PO也表示，版上同行先進很多，大家說的都沒錯；至於多數人說的更完善的完全帶，也是評估環境後做的選擇，因空間狹小，這樣爬鑽時身上的帶子很容易被周圍角料勾到，萬一進退不得，沒人救得到。「安全帽更不用說了，頭都幾乎擠不進去了，最後感謝各位前輩先進的批評與指教」。

只見他全身都已在高樓窗外，站在鐵架上，身上僅一條繩索繫在腰間。（擷取自爆廢公社）

最後，他甚至整個人跨出鐵窗，攀附到一旁的冷氣上作業。（擷取自爆廢公社）

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