為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    圍堵Delta！屏縣府宣布枋寮醫院28日停診消毒、205人匡列採檢

    枋寮醫院28日將停診消毒、匡列採檢。（記者蔡宗憲翻攝）

    枋寮醫院28日將停診消毒、匡列採檢。（記者蔡宗憲翻攝）

    2021/06/27 20:55

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣27日新增枋寮鄉一名確診個案案號「14734」，因感染源尚待釐清，但該個案6月24日、26日曾至枋寮醫院一樓急門診，加上外界對枋山Delta病毒案例接觸有疑慮，屏縣府料敵從寬，決定枋寮醫院明天（28日）暫停急診、門診一天，全面消毒，擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員205人採檢及隔離，並緊急在枋寮國小設置社區篩檢站，明早9點啟用，請符合條件的民眾盡快前往篩檢。

    枋寮國小設社區篩檢站 明早9點啟用

    案號「14734」73歲果農，因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性而確診。經衛生局疫調，發現「14734」的感染來源不明，縣府團隊立即提升防疫強度，除了採樣送請中央流行疫情指揮中心昆陽實驗室加速該案的基因定序比對外，該案號的二名台北親友曾於6月20日從台北市南下探視，也加速該二名親友的PCR檢測結果。

    該案號曾於6月24日上下午及6月26日上午至枋寮醫院一樓的急門診， 27日先為枋寮醫院一樓所有工作人員PCR檢測，包含醫護、行政、工友、警衛等，衛生局則擴大匡列同時段有重疊足跡的民眾、醫院工作人員共205人，全部到集中檢疫所採檢隔離。

    28日啟用的枋寮國小社區篩檢站，將與楓港地區同規格，全部都做PCR篩檢，28日篩檢對象以6月14日後曾到枋寮醫院的看診者、陪伴者為主；6月29日後開放枋寮、春日鄉鄉民篩檢。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    枋寮醫院28日將停診消毒、匡列採檢。（記者蔡宗憲翻攝）

    枋寮醫院28日將停診消毒、匡列採檢。（記者蔡宗憲翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南家庭群聚案社區擴大採檢 41人PCR皆為陰性
    2021/06/27 20:44

    台南家庭群聚案社區擴大採檢 41人PCR皆為陰性
    彰化75至84歲打首批莫德納 AZ開放65歲登記
    2021/06/27 20:38

    彰化75至84歲打首批莫德納 AZ開放65歲登記

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    擔心Delta病毒入侵 海科館：6/28到7/12館區及戶外場域全禁止進入
    2021/06/27 20:30

    擔心Delta病毒入侵 海科館：6/28到7/12館區及戶外場域全禁止進入
    Delta接觸者不及匡列「已散出去」？ 醫師籲屏東果斷升級封城
    2021/06/27 20:19

    Delta接觸者不及匡列「已散出去」？ 醫師籲屏東果斷升級封城

    兼顧領息雙收益策略
    太平派出所啟用噴霧防疫門 開放民眾消毒
    2021/06/27 20:10

    太平派出所啟用噴霧防疫門 開放民眾消毒
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 15:37

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 09:12

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 09:10

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    台南爆增8例為家族群聚感染 足跡有安南區市場、全聯等多地
    2021/06/27 15:32

    台南爆增8例為家族群聚感染 足跡有安南區市場、全聯等多地

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播