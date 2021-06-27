Delta接觸者不及匡列「已散出去」？ 醫師籲屏東果斷升級封城

Delta病毒入侵台灣，潘建志呼籲屏東應升級警戒，封城禁止移動。武肺篩檢示意圖。（記者羅沛德攝）

2021/06/27 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣26日出現全國首例Delta武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株確診案例，目前已有多起病例，引發民眾恐慌。對此，知名精神科醫師潘建志呼籲中央啟用方艙醫院，同時也認為屏東應進入第四級警戒封城。

潘建志26日深夜於臉書PO文表示，印度Delta變異株比英國變種病毒更來得猝不及防，「祖孫傳到白牌司機一家，只因居家隔離時，戴口罩倒垃圾點頭打招呼就感染。過去類似的案例也曾發生，但沒有後續。現在Delta變種傳染力更強，R0值更高，境外返國，居家隔離太容易造成破口，應該改為一律改為集中檢疫。」

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潘建志直言，屏東過去一段時間都零確診，因此現在只要有PCR確診，應該就要預設是Delta變種，「PCR第一次採陰不夠，檢測要重覆進行，可能也需要高通量，池化PCR來縮短時間。不能再堅守舊思維。要以面對全新病毒的態度，老方法不適用了。」

潘建志表示，Delta病毒家戶內傳染力更強，居家隔離只要有人確診，住在一起的人都會染疫，「要阻絕家庭傳染，宣導在家裏戴口罩清消太天真，只能使用方艙醫院，一有人確診就從家庭裏移出。方艙醫院在歐美已使用百年以上，這次新冠疫情也用，並不是中國獨有。」

他也進一步指出，Delta病毒潛伏期更短，短短12天就能傳遞4次，等於每一次僅花3天的時間，「要搶在3天內匡列所有接觸個案非常困難，還來不及匡，已經散出去了。」潘建志呼籲，屏東應該提升警戒至第四級，「停工、禁止移動。台灣目前接種疫苗的比率還是太低，要給全台灣施打疫苗的時間，屏東枋山鄉楓港、善餘兩村要進行至少兩週全面封城。」

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